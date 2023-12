Samsung Galaxy S24 Ultra bude lepší než jsme mysleli! V čem?

Představení řady Galaxy S24 se nezadržitelně blíží

Neuplyne týden bez nového úniku informací o těchto novinkách

Samsung Galaxy S24 Ultra nakonec bude ještě lepší telefon než se očekávalo

Už už se zdálo, že o modelu Samsung Galaxy S24 Ultra víme úplně vše, ostatně před několika dny jsme vám ukázali živé snímky tohoto přístroje. Ale některé věci nakonec opět budou pravděpodobně jinak. Drobná změna nastala u displeje, obrovská u fotoaparátu!

Samsung Galaxy S24 Ultra bude jedním z nejlepších telefonů roku 2024, o tom nemá smysl polemizovat. Jako jediný z řady Galaxy S24 bude globálně spoléhat na nejnovější procesor od Qualcommu, těšit se můžeme rovněž na ty nejkvalitnější materiály.

Změna v oblasti displeje je spíše kosmetického rázu, maximální svítivost by měla být 2600 nitů místo původně předpokládaných 2500 nitů. Přesto je to trošku zklamání, vlajkové lodě od konkurence umí mnohem více a zdá se, že se právě tento parametr stává u současných topmodelů velmi sledovaným. Jsem zvědavý, kam se maximální hodnota jasu posune v roce 2024.

Důležitější změna nastává u fotoaparátu! Podle prvních informací měl Samsung Galaxy S24 Ultra přijít o teleobjektiv s 10x přiblížením. Tato informace se zdála být věrohodnou z mnoha důvodů, konkurenti v poslední době sázeli u teleobjektivů na vyšší rozlišení, ze které vzniká přiblížený snímek prostým výřezem. Většinou tento přístup zajišťuje lepší kvalitu finální fotografie a to je právě to, co zákazníka zajímá. Samsung ale nakonec tento teleobjektiv pryč nedá, ale zachová jej! V kombinaci s nejnovějšími technologiemi včetně procesoru Qualcom Snapdragon 8 Gen 3 by výsledky mohly stát za to!

Zdroj: gsmarena, androidheadlines