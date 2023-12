Řada Galaxy S24 se nám odhalí už příští měsíc v San José

Jeden z leakerů nyní porovnal design S23 Ultra a S24 Ultra

Počítat lze s titanovým tělem a plochým displejem, ostatní změny budou minoritní

Už příští měsíc se dočkáme představení nové řady Galaxy S24 a to na akci Galaxy Unpacked, která se bude konat v San José. O telefonech víme už téměř vše a to včetně faktu, že půjde o vůbec první „AI telefony“ od jihokorejské společnosti. Co přesně toto označení znamená zatím není jasné, ale dalo by se předpokládat, že se v systému bude nacházet hromada funkcí spojená s generativní umělou inteligencí. Díky dalšímu úniku si můžeme udělat poměrně přesnou představu, jak se bude designově lišit Galaxy S24 Ultra od letošního modelu.

Změn nebude příliš, ale většinu z nich vítám. Pokud byste na oba dva telefony koukali z dálky, zřejmě byste ten nový nepoznali. Až po přiblížení si však lze všimnout změny materiálu u bočního rámečku. Po vzoru iPhonů se zde bude nacházet titan, který bude odolnější a z mého pohledu vypadá hodnotněji. Mřížka spodního reproduktoru se změní v jeden větší otvor, namísto několika menších vedle sebe a možná se dočkáme i nějakého vylepšení zvuku. Soudím to dle toho, že se na horní straně nachází hned dva mikrofony. Teoreticky bychom tedy mohli dostat lepší výstup při nahrávání videa.

Tlačítka jsou nepatrně větší a displej bude zcela plochý. Co se týče specifikací, už z dřívějších úniků víme, že S24 Ultra dostane ve všech regionech Snapdragon 8 Gen3 s 12 GB RAM, 5000mAh baterii s podporou 45W nabíjení a chybět nebude ani 200MP hlavní senzor, který by měl být stejný jako u S23 Ultra. Jihokorejská firma se však zbaví 10násobného teleobjektivu a nahradí jej 5násobným, což je za mě trochu krok zpět, ale na výsledky si ještě počkejme. Telefon bude k dispozici v černé, šedé, žluté a fialové variantě, všechny budou pochopitelně titanové.

Jak se těšíte na nadcházející vlajkovou loď od Samsungu?

Zdroj: gizmochina.com