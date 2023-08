Leaker Ice Universe se pochlubil s novými detaily ohledně Galaxy S24 Ultra

Telefon by měl dle něj dostat nový 50Mpx 3x teleobjektiv

Hlavní 200Mpx fotoaparát by měl zůstat stejný

V červnu unikla poměrně velká část informací ohledně připravovaném Galaxy S23 Ultra. Připravil si je pro nás populární leaker Ice Universe, který tvrdil, že změny ve fotoaparátech budou spíše minoritní a v podstatě se dotknou pouze 10x teleobjektivu, o který by se měl postarat vylepšený senzor Sony IMX754+. Nyní však své informace přehodnotil a sdělil, že se vylepšení dočká i další snímač.

Samsung Galaxy S23 Ultra disponuje 3x objektivem s rozlišením 10 Mpx, což by se mělo u další Ultry změnit. Dle leakera totiž bude Galaxy S24 Ultra disponovat 50Mpx 3x teleobjektivem, což by byl oproti současnému stavu velmi výrazný upgrade, který by mohl kupříkladu portréty posunout na další úroveň kvality.

Exclusive: The Samsung Galaxy S24 Ultra will feature a 50MP 3x telephoto camera! — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 9, 2023

Hlavní senzor zůstane stejný, jihokorejská firma s nejvyšší pravděpodobností opět vsadí na senzor ISOCELL HP2 s rozlišením 200 Mpx, což ale ničemu nevadí. Spolu s novým Snapdragonem beztak podá lepší výsledky a pokud se firma zaměří na ostatní senzory, nemáme s tím žádný problém. Galaxy S24 Ultra má dostat rovněž identický 12Mpx selfie fotoaparát, který prošel právě u letošní Ultry změnou.

