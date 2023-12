Představení řady Galaxy S24 od Samsungu se už nezadržitelně blíží

O novinkách toho víme stále více, v oblasti procesorů ale panuje nejistota

Samsung Galaxy S24 Ultra bude poháněn procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Dlouhou dobu se zdálo, že v našem regionu (ale nejenom v něm) budou modely Samsung Galaxy S24 a Galaxy S24+ spoléhat na procesor Exynos 2400, zatímco v jiných končinách na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Teď se ale situace změnila, otázkou ale zůstává, jestli k lepšímu…

Dle nejnovějších zpráv by modely Galaxy S24 a Galaxy S24+ spoléhat na Exynos 2400 globálně, pouze nejvyšší Samsung Galaxy S24 Ultra bude poháněn procesorem od společnosti Qualcomm. Samsung chce tímto krokem ušetřit, Exynos jej stojí méně peněz a při prodejích v řádech milionů kusů už se rozdíl v ceně procesorů dokáže projevit výrazným způsobem.

Samsung se chytil do pasti. Někoho naštve určitě!

Samsung navíc pravděpodobně nechce naštvat zákazníky z regionů, kde by se prodávala verze s Exynosem, zatímco jinde by si lidé mohli za stejné peníze koupit verzi se Snapdragonem. Ale nejsem si jistý, jestli s tímto přístupem nakonec výrobce nenaštve všechny… Minimálně ale zabrání porovnávání stejného telefonu s různými procesory, kde by se mohlo snadno a rychle ukázat, že Exynos nestíhá. A podobnou reklamu Samsung rád oželí.

Ostatně pochvalu si Samsung nezaslouží ani za kapacitu operační paměti, základní Galaxy S24 stále nabídne jen 8 GB, vyšší kapacita nebude dostupná ani za příplatek. Nejvyšší verze Galaxy S24 Ultra pak nabídne 12 GB operační paměti, konkurence už dnes přitom umí klidně dvojnásobek..

Koupíte si Galaxy S24 s procesorem Exynos?

Zdroj: windowsreport