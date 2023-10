Samsung Galaxy S24 se mimo Severní Ameriku vrátí k procesorům Exynos

První testy výkonu ukazují ztrátu na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Změna by se neměla týkat modelu Galaxy S24 Ultra

Letošní řada Galaxy S23 spoléhá na procesory Qualcomm a zákazníci tuto změnu přijali pozitivně, tyto procesory jsou pořád hodnoceny lépe než procesory Exynos od Samsungu. Ale u řady Galaxy S24 se schyluje k velkému návratu a nejsem si jistý, jestli to bude přijato kladně. Změna by se měla dotknout všech trhů mimo Severní Ameriku, tam bude v modelech Galaxy S24 a Galaxy S24+ opět použitý procesor od Qualcommu. Štěstí by měl mít jedině nejvyšší model Galaxy S24 Ultra, ten se s procesorem Exynos nemá vůbec prodávat, všechny kusy mají být vybaveny procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Mírné obavy z Exynosu potvrzují výsledky v testu Geekbench, které se objevily na internetu. V těch nový procesor s označením SM-S926B (komerční označení by mělo být Exynos 2400) dosáhl na 2067 respektive 6520 bodů. Skóre je to působivé, to ano. Ale Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve stejném testu dosahuje na impozantních 2234 respektive 6807 bodů. Už před několika měsíci Galaxy S24+ dosáhl na skóre 2233 a 6661 bodů.

Galaxy S24 Ultra (pravděpodobně) bude mít Snapdragon všude

Je logické, že zákazníci za své peníze budou chtít nejlepší procesor. Navíc rozdíl nemusí být jen ve výkonu, lišit se může výdrž na jedno nabití a další důležité funkce a vlastnosti. To neznamená, že by Exynos byl špatný procesor. Ale je zde reálná šance, že Qualcomm opět bude lepší volbou. Ostatně jak jinak vysvětlit, že u nejvyššího modelu Samsung podle dosavadních spekulací vsadí výhradně na Snapdragon 8 Gen 3?

