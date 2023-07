Samsung už několik měsíců pracuje na řadě Galaxy S24

Nyní se prostřední model objevil v benchmarku Geekbench

Potvrzuje naprosto špičkový výkon

Od představení nových ohebných telefonů jihokorejského Samsungu neplynul ani týden, přesto začínají pomalu vyplouvat na povrch informace o dalších připravovaných vlajkových mobilech. Řeč je pochopitelně o řadě Galaxy S24, která dostane do vínku čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. Ten by měl oproti předchozí generaci nabídnout značný výkonnostní nárůst. Nyní se objevil v Geekbench, takže si můžeme udělat alespoň přibližný obrázek o potenciálním výkonu.

Řeč je konkrétně o modelu Galaxy S24+, který se kódově označuje jako “ananas” a disponuje s největší pravděpodobností právě připravovaným Snapdragonem 8 Gen 3. Ten nabídne osm jader a grafický čip Adreno 750. Co se týče hrubého výkonu, v benchmarku Geekbench si připravovaná vlajka vysloužila skóre 2 233 bodů na jedno jádro a 6 661 bodů ve vícejádrovém testu. To jsou extrémně vysoké hodnoty, které překonávají i poslední čip A15 od Applu. Tato konkrétní verze má 8 GB RAM a běží na Androidu 14.

Výdrž by pak dle jiné certifikace měla obstarat 4755mAh baterie, hovoří se rovněž o rychlejším nabíjení, což je jedna z mála slabin jihokorejských mobilů. Vypadá to tedy, že se máme příští rok (zřejmě v únoru) na co těšit.

Zdroj: GSMArena, Technizo Concept