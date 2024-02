Jaký je oranžový Samsung Galaxy S24? Mrkněte na naše fotky

Samsung Galaxy S24 se prodává v sedmi barevných variantách

Tři verze jsou exkluzivně v prodeji na oficiálním eshopu Samsung

Oranžový Samsung Galaxy S24 je pěkný telefon, ale s oranžovou výrobce šetřil

Před několika týdny Samsung oficiálně představil řadu Galaxy S24 a telefony už dorazily k prvním majitelům. Největší očekávání samozřejmě vzbuzoval model Galaxy S24 Ultra, který chce být jedním z nejlepších telefonů současnosti. Já jsem byl nejvíce zvědav na základní model S24.

V loňském roce jsem si neplánovaně koupil Samsung Galaxy S23, kompaktní telefony se mi líbí a chtěl jsem se Samsungem získat nějaké zkušenosti. Letos mě zamrzela absence procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ale výrobce chválím za dostatek barevných variant. Jaká je exkluzivní oranžová verze?

Pokud pozornost zaměříme na rám telefonu, jsem maximálně spokojen. Není oranžový, je to spíše pěkná bronzová, ale vypadá to moc pěkně. Tohle se povedlo a Samsung si za provedení rámu zaslouží pochválit. U zadní strany je to už horší, ta sice je oranžová, ale je to velmi nevýrazná verze. Výhoda je, že vůbec nejsou vidět otisky prstů, v tomto směru je skvělá a praktická.

Samsung Galaxy S24 (S921B) Kde koupit: Cena od: 21 990 Kč Koupit

Ale samotná barva je zkrátka nudná, nevýrazná a bohužel jsou v podobném duchu vyvedeny rovněž další barevné varianty Galaxy S24. pokud by záda telefonu byla podobně atraktivní jako boky, výsledkem by byl velmi stylový stroj. Takto hledám nějaký zajímavý doplněk na zadní stranu S24 a zatím to vypadá, že první volbou opět bude polep od Dbrand. Jakmile dorazí, o fotografie takto upraveného telefonu se s vámi podělím.

Komerční sdělení Mobil Pohotovost Nový Samsung Galaxy S24 přeobjednáte absolutně nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti, a to už od 165 Kč x 26 měsíců díky speciální službě Dopředný výkup. V prvních dnech navíc ušetříte až 5 500 Kč a získáte ten nejlepší dárek – záruku na 3 roky zcela zdarma! Veškeré podrobnosti zjistíte na mp.cz/galaxys24.

Jak se vám líbí oranžový Samsung Galaxy S24

Zdroj: Vlastní