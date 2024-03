Umělá inteligence je letos všude kolem nás

Samsung na ní postavil celou novou generaci mobilních telefonů

Jsou představené funkce opravdu k něčemu dobré?

Když Samsung v lednu představil novou vlajkovou loď S24, těšil jsem se na vylepšení v oblasti fotoaparátu. Jaké bylo překvapení, když jsem zjistil, že Samsung prohlásil, že končí éra fotografie a začíná éra umělé inteligence. A opravdu, změny v oblasti fotoaparátu jsou spíše kosmetické, zatímco řada S24 je plná nových funkcí založených na umělé inteligenci.

Když se umělá inteligence utrhne z řetězu

Zkusme se na představené funkce podívat a ty, které skutečně využívám, si prohlédneme zblízka.

Circle to Search with Google

Taková blbost a jak je to užitečné. Jde o to, že když máte na displeji něco, co vás zajímá, stačí podržet prst ve spodní části obrazovky a systém pořídí screenshot, na kterém pak uděláte kroužek kolem daného objektu vašeho zájmu. Systém pak pomocí Google Lens vyhledá objekt a řekne vám, co to je. Kdybychom byli v podporované zemi a mluvili jedním z vyvolených jazyků, kromě základních informací by nám systém nabídnul i další přehled a související informace.

Dle informací přímo od Samsungu tato funkce nefunguje v EU, protože se čeká na dokončení legislativy. Nyní není jasné, co může umělá inteligence použít jako zdroj informací, jak s informacemi může nakládat a Samsung se rozhodl jít cestou vyčkávání.

Přes všechny “ale” je tohle funkce, kterou používám několikrát denně. Skvělé je, že funguje i ve fotoaparátu, takže stačí na něho namířit foťák, podržet prst v dolní části obrazovky a zakroužkovat, co nás zajímá. Je zde ale jedno omezení: nefunguje to na lidi. Takže například nemůžete najít pomocí umělá inteligence Facebook hezké slečny, kterou jste potkali v tramvaji (pro Brňáky: v šalině) – což je podle mě jen dobře. Bohužel nejde takto najít ani například informaci, která herečka hraje v nějakém filmu. Jakmile systém narazí na lidi, je poměrně nekompromisní.

Pokud vás ale zajímá, kde se natáčela nějaká scéna, jsou výsledky naopak velice dobré.

Simultánní překlad

Wooooow, Star Trek! Počkat, ČR není členem Federace? Jasně, co čekat od společností, které češtinu dlouhodobě ignorují?

Zkoušel jsem to, funguje to, ale je to kostrbaté. Podporované jazyky jsou angličtina, němčina, polština, španělština, francouzština, hindština, italština, japonština, korejština, portugalština, thajština, vietnamština a čínština. Co je zajímavé, stačí, aby byl S24 nebo jiný podporovaný telefon od Samsungu na jedné straně, na druhé může být třeba iPhone a překlad přesto funguje.

Nejprve si musíte stáhnout jazykový balíček pro každý z jazyků, které chcete využívat. Během hovoru pak jen zvolíte, že chcete překládat. Telefon nejprve oznámí druhé straně, že je hovor překládán a poté zobrazuje jak textově, tak generovaným hlasem, co druhá strana říká. Ta zase slyší počítačovým hlasem překlad toho, co říkáte vy.

Pokusil jsem se to demonstrovat na infolince O2, kterou jsem přepnul do angličtiny a na mé straně jsem nastavil češtinu. Je to použitelné, ale spíš nouzově. Bohužel němčinu jsem od maturity neviděl, takže nedokážu ohodnotit kvalitu překladu. I když není čeština podporována, umím si představit, jak si volám třeba v Itálii taxík. Přece jen anglicky umím líp, než italsky.

V nastavení lze vybrat výchozí kombinaci jazyků a také nastavit jazyky pro konkrétní kontakty. Pokud často volám třeba do Německa, nastavím globálně němčinu, ale pro šéfa, který je Korejec, zadám korejštinu.

Překlad textu v komunikačních aplikacích

Vzhledem k tomu, že podporované jazyky jsou opět angličtina, němčina, polština, španělština, francouzština, hindština, italština, japonština, korejština, portugalština, thajština, vietnamština a čínština, můžeme to vlastně přeskočit.

Navrhované odpovědi a změna tónu zprávy

Tohle docela překvapilo. Navrhované odpovědi teda nepřekvapily, jako obvykle nejsou u nás podporovány, ale změna tónu zprávy ač také oficiálně není podporovaná, v praxi funguje.

Samsung Galaxy S24 – text

Musíte mít aktivní klávesnici Samsung. Dobrá zpráva je, že pokud používáte nějakou jinou, já například Gboard, stačí přepnout na chvíli na klávesnici Samsung a umělá inteligence se chytne. Napíšete nějaký text, typicky kratší zprávu a klávesnice Samsung pro vás vytvoří několik variant pro různé druhy komunikace. Funguje to překvapivě dobře a strašně mě to bavilo – asi tak týden.

Kontrola pravopisu Klávesnice nabízí i kontrolu pravopisu a gramatiky, ale pozor, stalo se mně, že se mě/mně “opravilo” na nesprávný tvar.

Budiž, čeština není ještě podporována oficiálně a umělá inteligence si s ní tedy nemusí ještě dokonale poradit.

Gboard - the Google Keyboard Google LLC

Automatické formátování poznámek

Stačí otevřít Samsung Notes, vybrat nějakou poznámku a nechat si ji přeformátovat. Zní to hezky, že? Funguje to i v češtině, i když funguje je trochu přehnané. Většinou jsem skončil s hláškou, že text je moc krátký nebo naopak moc dlouhý. Nakonec jsem našel recept na míchaná vajíčka, na kterém jsem dokázal demonstrovat, jak si umělá inteligence poradí s formátováním textu.

Samsung AI – automatický formát

Nepodařilo se mně zjistit, jaké jsou přesné limity velikosti textu.

Asistent přepisu

Tohle by bylo super, kdyby to umělo česky. Pro demonstraci jsem zaznamenal kousek porady z filmu Marťan. Myslím, že video dostatečně zachycuje potenciál této funkce do budoucna, až se to Samsung náš rodný jazyk. Snad se nenaučím rychleji já korejsky…

Samsung Galaxy S24 AI – recording

Shrnutí webové stránky

Narazili jste na článek, který vypadá zajímavě, ale je dlouhý? Nechce se vám ho celý číst nebo naopak vás zajímá, jestli má cenu trávit čas jeho čtením? Nechte si vygenerovat souhrn! K dispozici je podrobný nebo standardní.

Funguje v prohlížeči a dobře. Používám i Microsoft Edge a musím uznat, že Samsung umí udělat shrnutí mnohem rychleji a asi i přesněji. Narazil jsem ale na omezení, že nelze udělat shrnutí webových stránek, které jsou placené. A to i přesto, že jsem přihlášený pod prémiovým účtem. Toto omezení nechápu a je pro mě hodně nepříjemné.

Samsung Galaxy S24 – brief

Samsung slibuje i přehled o nejdůležitějších bodech, ale tato funkce by měla být dostupná až během tohoto roku.

Microsoft Edge: AI browser Microsoft Corporation

Umí to i s obrázky

Tapety generované pomocí umělé inteligence

Tak tohle jsem označil za nejzbytečnější funkci do okamžiku, kdy mi telefon zabavila moje dcera a hodinu si hrála s generováním tapet.

Generování tapet

Čistě teoreticky budete mít unikátní tapetu, ale v praxi jsem se cítil příliš omezen velmi jednoduchým promptem, pokud se to vůbec dá jako prompt nazvat. Jako hračka dobré, nějak to funguje, ale jinak je to spíše gimmick.

Odstranění objektů z fotografie

Ano, tato funkce s námi už nějakou dobu je, jenže nyní je k dispozici i jako generativní verze. Jak se liší odstranění objektů, které známe např. z S23 a nové, které je zatím dostupné pouze v S24 (aktualizováno: aktualizace přinesla tyto funkce už i na S23)? Jedno video vydá za 100 obrázků, takže tady máte záznam:

Samsung Galaxy S24 AI – remove objects

Je to jedna z fotografií, které jsem pořídil v San Francisku v roce 2020 cestou na hotel. Toto je původní fotografie a řekněme, že nám vadí onen pán uprostřed silnice. Nejprve zkusíme, jak dopadne odstranění pomocí klasického postupu a následně zkusíme novou metodu pomocí generativní AI.

Jak je vidět, každý postup má něco do sebe. Toto je dost složitá scéna a asi by bylo nejlepší vzít z každého výsledku kousek. Je zde ale dobře vidět, jak jednotlivé metody fungují. Zatímco původní mazání objektů se snaží být nenápadné a nahrazuje odstraněnou oblast strukturami z okolí, generativní AI je tvořivější a “uvědomuje” si, co na obrázku je. Výsledkem je realističtější zobrazení zebry a dokonce si na zdi domyslela strukturu cihel. To je na jednu stranu úžasné, ale protože tam jinde cihly nejsou, je to spíše trochu kontraproduktivní.

Připomínám, že generativní umělá inteligence přidá do výsledného obrázku logo.

Generování chybějící části obrazu

Stalo se vám někdy, že jste vyfotili fotku nakřivo? Ano, je možné ji pak pomocí rotace opravit, ale tím přijdete o část fotky. Umělá inteligence umí narovnat fotografii tak, že si chybějící oblast vymyslí.

Generování obrazu

Všimněte si, že když jsem použil klasický způsob srovnání, začala se fotografie ořezávat, zatímco umělá inteligence jej rozšiřovala a chybějící oblast se vygenerovala. Výsledná fotografie dává smysl, ale nemusí mít nic společného s realitou.

Kam putují vaše data?

Určitě vás napadla otázka, jestli se výše popsaná kouzla odehrávají v telefonu nebo někde na serveru.

Funkce Zpracování Circle to Search with Google cloud Simultánní překlad v zařízení Překlad textu v aplikacích v zařízení Navrhované odpovědi cloud Změna tónu zprávy v zařízení Automatické formátování poznámek cloud Přepis hlasu do textu v zařízení Generování rychlého shrnutí cloud Shrnutí webové stránky v zařízení Generované tapety cloud

Jak vidíte, polovina funkcí se zpracovává v zařízení a polovina v cloudu. Pokud nechcete, aby se cokoliv odesílalo do cloudu, jde to v nastavení zakázat.

Zpracování dat lze omezit pouze na zařízení

Na kterých telefonech je umělá inteligence k nalezení?

Samsung vydal funkce umělé inteligence s uvedením S24, ale slíbil, že budou k dispozici i na starších modelech. Právě teď vycházejí aktualizace na S23 a Z Flip5/Z Fold5. Uvidíme tedy, jak se bude těmto náročným funkcím dařit na loňském hardware. Naopak určitě můžeme počítat s dostupností na chystaných novinkách, Galaxy Fold6 a dalších.

Jaké funkce umělé inteligence používáte?

Zdroj: Samsung