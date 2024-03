Řada Galaxy Fold je s námi už 5 generací

Uživatele trápí nižší kvalita fotoaparátů ve srovnání s řadou Galaxy S

Stejně tak je to i s umístěním S Penu přímo v telefonu

Od prvního Foldu představeného v roce 2019 ušel Samsung dlouhou cestu. Ačkoliv už první generace byla docela dobře použitelná a sám jsem ji měl půl roku k užívání, až s dalšími generacemi se stal Fold a později i Flip lépe a lépe použitelným.

Prvním velkým pokrokem bylo vylepšení pantu, který nově umožnil ponechat přístroj v polootevřeném stavu a uvedení API, kdy na tuto situaci mohly reagovat aplikace. Toho s úspěchem využily komunikátory a aplikace Fotoaparát.

Galaxy Fold. Už první generace byla dobře použitelná

Dalším vylepšením bylo přidání IPx8, kdy Fold3 snesl ponoření do vody a podpora S Pen. Stejně jako u tehdejší S21 Ultra nebylo možné S Pen vložit přímo do těla přístroje a uživatelé se museli spoléhat na neforemné obaly.

Galaxy Z Fold3 přinesl IPx8 a S Pen

Poté už následovala pouze evoluce. Fold stále nabízí ořezané možnosti v oblasti fotografie, zvláště v porovnání s modely S 2x Ultra. Ovšem pozor, zdá se, že Samsung reaguje a pokusí se srovnat skóre.

Galaxy Z Fold5, poslední generace

Galaxy Z Fold6 Ultra

Zatímco u řady S si uživatelé mohli vybrat mezi dvěma a později až třemi verzemi, které se liší jak rozměry, tak výbavou, od první řady až do loňska vycházela pouze jedna verze Galaxy Z Fold (připomínám, že písmenko Z se do názvu dostalo až později).

Render Galaxy Z Fold6. Jedná se o Ultru, nebo základní model?

Uživatelé si právem stěžují na handicap v oblasti fotografie. Větší pochopení nacházíme u podpory vložení S Penu do těla, ten zabere hodně místa a toho u Foldu není nazbyt. Stejně tak teleobjektiv není úplně malý, ale proč jsme omezeni kvalitou i u hlavního fotomodulu ve srovnání s modelem S Ultra?

Nyní se na více místech objevily spekulace o tom, že se chystají dvě verze Fold6. Původně se mluvilo o verzi Lite, nyní se hovoří spíš o verzi Ultra. Uniklé informace naznačují, že se dočkáme běžného Galaxy Z Fold6 s interním kódovým označením Q6 a lepšího Galaxy Z Fold6 Ultra s kódovým označením Q6A.

Co můžeme čekat od Fold6 Ultra?

Zatím jsou informace jen velmi kusé a nelze se na ně absolutně spolehnout. Velice pravděpodobné je ale použití stejného senzoru, jaký má S24 Ultra, tzn. 200Mpx snímače ISOCELL HP2 se světelností f/1.7. O dostupnosti teleobjektivu, jaký známe z S24 Ultra nejsou žádné informace a spíše se ho nedočkáme.

Stejně tak je nepravděpodobné, že by bylo možné umístit S Pen do těla, jak to známe z řady S. Budeme se tedy muset spolehnout na umístění v obalu. Samsung naštěstí nespí a obaly vylepšuje, poslední verze pro Fold5 je dle mého velice povedená.

Dostupnost a cena

Předchozí Fold5 byl představen 26. července 2023, letos se spekuluje, že v druhé polovině července bude už Fold6 v prodeji. Znamená to, že Samsung pokračuje v nastaveném trendu zkracování intervalů mezi vydáváním novinek. Bylo by zajímavé, kdyby se takto řada S dokázala časem dostat na předvánoční trh, že?

Server Digital Trends spekuluje ohledně ceny, která by měla činit 1600 dolarů za základní verzi a 1800 dolarů za verzi Ultra, ale evropské ceny se mohou lišit. Uvidíme, jestli Samsung přijde s nějakou zajímavou akcí, která by učinila očekávanou novinku cenově atraktivnější.

Nechcete čekat?

Pokud se vám nechce čekat na Fold6 Ultra nebo jiný, právě teď je možnost dostat se na cenu cca 30 000 Kč za Fold5 v 1TB verzi. Stačí mít k výkupu jakýkoliv telefon podle pravidel akce a být student s platným ISIC průkazem. 1 TB verzi má v nabídce exkluzivně pouze Samsung. Na e-shopu je beznadějně vyprodaný, ale stále je k sehnání ve značkových prodejnách, například ve Vaňkovce v Brně.

Byl by pro vás vylepšený fotoaparát motivací k přechodu na Fold6 Ultra?

Zdroj: GSMArena, Digital Trends