Letošní Samsung Galaxy Z Fold6 by se mohl dočkat významného upgradu

Podle známého insidera obdrží o mnoho lepší hlavní kamerový senzor

Pochlubit by se tak mohl až 200Mpx rozlišením

Samsung dlouhodobě nepatří mezi výrobce, který by u svých telefonů každoročně přicházel s razantními hardwarovými změnami. Kromě upgradu čipsetu, s čímž se počítá už de facto automaticky, jsou vylepšení většinou jen menšího charakteru. U skládacích telefonů řady Galaxy Z Fold to platí dvakrát tak dobře – nová „pětka“, vydaná v průběhu loňského léta, žádným velkým průkopníkem nebyla. Její nástupce, tedy Galaxy Z Fold6, by už ale mohl konečně přinést tu jednu dlouho očekávanou novinku.

Skládací telefony zpravidla nejsou těmi smartphony, u kterých by se kladl nejvýraznější důraz na fotoaparáty, avšak použít potřetí ten samý hlavní snímač by už opravdu byla ostuda. Naštěstí, Galaxy Z Fold6 by mohl vyměnit 50Mpx hlavní senzor za něco mnohem pokročilejšího. Alespoň je o tom tedy přesvědčen známý insider Revegnus.

Fold6, camera upgrade? There’s talk of equipping the Fold6 with the same camera sensor as the S24 Ultra instead of decreasing the battery capacity. pic.twitter.com/LwkUj1B5Kt — Revegnus (@Tech_Reve) February 15, 2024

Uznávaný leaker se v příspěvku na sociální platformě X nechal slyšet, že Samsung Galaxy Z Fold6 může nafasovat stejný obrazový snímač, jako má letošní vlajka Galaxy S24 Ultra. Pokud by se jihokorejský výrobce k tomuto kroku skutečně uchýlil, překvapil by asi nejen mě, ale také spoustu dalších fanoušků.

Samsung Galaxy S24 Ultra spoléhá na 200Mpx senzor s podporou optické stabilizace obrazu a clonou f/1,7. Podle serveru DxOMark je telefon co do schopností fotoaparátů až na 18. místě v uznávaném žebříčku. Zato je však považován za mobil s nejlepším displejem vůbec, o čemž jsme samostatně psali zde.

Uvítali byste lepší fotoaparát u nového Galaxy Z Foldu?

