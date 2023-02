Naše recenze na Samsung Galaxy S23 Ultra vám možná napověděla, že se jihokorejské telefony opravdu povedly. Většina změn se odehrála pod kapotou a někdo by mohl namítnout, že Samsung letošní telefony prostě jen odflákl. Pravda je ale zcela opačná. Menší novinky totiž dělají z S23 Ultra vlajku, kterou jsme od Samsungu vždycky chtěli a to bez větších nedostatků. O čem to mluvíme? Zejména o dramatickém nárůstu výkonu, výdrže baterie nebo lepších fotoaparátech, které hlavně v noci skutečně excelují. A ano, i v porovnání s o rok starším sourozencem Galaxy S22 Ultra, se kterým budeme v dnešním testu novinku srovnávat.

Design a displej: téměř nerozeznatelný, přesto lepší facelift

Při prvním pohledu na oba telefony, tedy jak Samsung Galaxy S22 Ultra, tak Samsung Galaxy S23 Ultra je jasné, že změny jsou pouze drobné. Přesto tu nejsou jen na oko, aby Samsung oba dva telefony alespoň nějak designově rozlišil, ale dávají smysl. Díky plošším hranám se telefon lépe drží v ruce, zvlášť za předpokladu, že nenosíte pouzdro. Za zmínku stojí také větší čočky fotoaparátů, což je patrné hlavně v momentě, kdy máte oba dva telefony vedle sebe. Jinak jsou obě dvě vlajky obřími mobily a S23 Ultra je dokonce ještě o 6 gramů těžší, což ale naštěstí nebudete mít šanci v praxi poznat.

V čem se liší Samsung Galaxy S22 Ultra a S23 Ultra? Podívejte se na porovnání základních parametrů

Model Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra Datum vydání únor 2022 únor 2023 Verze Androidu Android 13 / One UI 5.1 Android 13 / One UI 5.1 Displej 6,6″ Dynamic AMOLED 2X

rozlišení 2340 x 1080 pixelů

obnovovací frekvence 48 – 120 Hz

ochrané sklo Gorilla Glass Victus 2 6,8″ Dynamic AMOLED 2X

rozlišení 3088 x 1440 pixelů

obnovovací frekvence 1 – 120 Hz

ochrané sklo Gorilla Glass Victus 2 Čipset a úložiště Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, UFS 4.0 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, UFS 4.0 Rozměry 163.3 x 77.9 x 8.9 mm 163.4 x 78.1 x 8.9 mm Váha 228 gramů 234 gramů Fotoaparáty 108MPx širokoúhlý f/1,8, 23 mm, PDAF, OIS, LASER AF

12MPx ultraširokoúhlý f/2,2

10MPx teleobjektiv f/2,4, 3x optický zoom

10Mpx periskop, f/4,0,10x optický zoom

Až 8K video při 24 fps 200MPx širokoúhlý f/1,7, 24 mm, PDAF, OIS, LASER AF

12MPx ultraširokoúhlý f/2,2

10MPx teleobjektiv f/2,4, 3x optický zoom

10Mpx periskop, f/4,0,10x optický zoom

až 8K video při 30 fps Baterie baterie s kapacitou 5 000 mAh, 45W drátové, 15W bezdrátové nabíjení baterie s kapacitou 5 000 mAh, 45W drátové, 15W bezdrátové nabíjení IP68 certifikace Ano Ano Cena 8/256 GB: 29 990 Kč

8/512 GB: 32 990 Kč 8/256 GB: 29 990 Kč

8/512 GB: 32 990 Kč Hodnocení (dle dostupných informací) 90 / 100 % 95 / 100 % Další informace Novinky o zařízení Novinky o zařízení

Výkon: Snapdragon dělá patrný rozdíl

Patrně největší rozdíl se odehrál pod kapotou. Samsung totiž i v Evropě dopřál zákazníkům Snapdragon, konkrétně verzi 8 Gen2, která je upravená pro řadu Galaxy S23. Oproti loňskému Exynosu 2200 je nárůst opravdu značný a přestože S22 Ultra rozhodně nelze označit za nevýkonný telefon, změny ucítíte po pár hodinách používání. V tabulce níže si můžete prohlédnout také výsledky z jednotlivých benchmarků. Čipset od Qualcommu sebou nese navíc několik nesporných výhod, jako je třeba kognitivní ISP jednotka, o které jsme se rozepsali v recenzi.

Používání je příjemnější také v důsledku lepšího chlazení. Zatímco Exynos 2200 byl schopný telefon občas rozpálit i u zcela běžných procesů, jako procházení webu, sociálních sítí či přehrávání videa, Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy zvládá většinu situací mnohem lépe a dokonce příliš netopí ani při hraní náročných her. Jihokorejská firma nasadila do letošní Ultry téměř dvojnásobnou odpařovací komoru, což je v kombinaci s lépe navrženým Snapdragonem skvělá kombinace.

Model Galaxy S22 Ultra (Exynos 2200) Galaxy S23 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy) Geekbench 5 jedno jádro 986 bodů 1 537 bodů Geekbench 5 všechna jádra 3 377 bodů 4 836 bodů Geekbench 5 compute (Vulkan) 8 201 bodů 9 495 bodů AnTuTu Benchmark 897 556 bodů 1 190 357 bodů Wild Life Extreme (3DMark) 1 974 bodů 3 648 bodů

Systém: One UI 5.1 vylepšuje plynulost loňské vlajky

Když jsme u recenze Galaxy S23 Ultra vzpomínali na záseky loňské verze, byli jsme až překvapení tím, jak dobře novinka funguje. Zde ale musíme obhájit i řadu Galaxy S22 a to včetně Ultry. Ve stejný den, kdy píšeme tento text jsme ji používali pár hodin s One UI 5.0, avšak později večer se objevila aktualizace na One UI 5.1. Tato verze nadstavby přináší řadu zajímavých novinek, o kterých se můžete dočíst v naší recenzi, ale překvapivě se zlepšila také plynulost. S22 Ultra je stále o něco pomalejší než S23 Ultra, ale rozdíl je mnohem menší než byl před aktualizací.

Fotoaparáty

Z tabulky specifikací jste možná zjistili, že jediný snímač, který od sebe oba dva telefony odlišuje je ten hlavní. Nový senzor ISOCELL HP2 s rozlišením 200 MP nahradil starší ISOCELL HM3 s rozlišením 108 MP. Všechny ostatní snímače, tedy dva teleobjektivy a ultraširoký fotoaparát zůstávají totožné. Přesto nefotí stejně. Jak je to možné? Za prvé má Snapdragon odlišný postprocesing než Exynos, za druhé má S23 Ultra lepší optickou stabilizaci a za třetí je zde přítomná již zmíněná ISP jednotka.

Samsung Galaxy S22 Ultra je stále fantastickým fotomobilem a přestože i za dne/dobrých světelných podmínek poznáte mezi oběma modely rozdíl, který je patrný hlavně u detailů a lepší práce s dynamickým rozsahem, není to něco, co by vás hned mělo vyzvat k upgradu. Oba mobily podávají skvělé výkony.

Zajímavější situace nastává při zhoršených světelných podmínkách, ve kterých Galaxy S23 Ultra doslova vyniká a to nejen u hlavního senzoru, ale pro někoho možná překvapivě u i teleobjektivů. Novinka scénu tolik nezesvětluje, lépe pracuje se stíny a u desetinásobného zoomu si můžete všimnout dramatického zlepšení v detailech, což dobře demonstruje nápis “Power Equipment” pod logem Honda, který je na S22 Ultra sotva čitelný.

A co ultraširoký fotoaparát? Ten je až na odlišné barevné podání a o chloupek lepších výsledků večer téměř stejný. Je to špatně? Rozhodně ne. Stále totiž patří k naprosté špičce své kategorie.



Videozáznam – jako nebe a dudy

Možná si pamatujete na náš výrok z recenze, ve kterém jsme tvrdili, že Galaxy S22 Ultra najednou v některých ohledech působí oproti novince jako telefon starý dvě, možná tři generace. A víte, kde je to vidět úplně nejvíc? Ano, z nadpisu jste uhodli správně že jde o video. Na něm totiž Samsung zapracoval dramaticky. Názorný příklad doplníme za pár minut do článku.

Již zmíněná optická stabilizace, ale také hlavní senzor, který pochytí až 2,5x více světla. To jsou hlavní aspekty, kterým může nová Ultra vděčit za až neuvěřitelné zlepšení, které je znát na první dobrou. Nejen že je video u čerstvé novinky mnohem stabilnější, ale také se při chůzi či ostřejších pohybech nerozostřuje (alespoň ne tolik jako loni) a téměř nevidíme ty ošklivé artefakty, které jsou bohužel pro spoustu Android telefonů typické.

Existuje telefon, který je schopen natáčet lepší video? Z druhého břehu můžeme zmínit iPhone 14 Pro (Max), který natáčí za dobrých světelných podmínek možná o krapet lépe.



Výdrž baterie

Rapidního zlepšení se dočkala také výdrž baterie, o čemž si můžete přečíst v recenzi. Ve skutečnosti patří Samsung Galaxy S23 Ultra mezi ty nejlepší vlajkové telefony, co se týče SoT (Screen on Time) výdrže. Po přibližně dvoutýdenním testování jsme se pravidelně dostávali na hodnoty okolo 8-9 hodin se zapnutým displejem.

Oproti Galaxy S22 Ultra jde tedy o rozdíl 2-3 hodin. To rozhodně není zanedbatelná hodnota. Zatímco loňská vlajka patří k průměru, letos se jihokorejská vlajka v tomto ohledu hodně zlepšila. Vybití za jediný den se zdá být nadlidským úkolem a to v případě náročnějšího používání.

Závěr

Co říct závěrem? Zlí jazykové tvrdí, že je Samsung Galaxy S23 Ultra málo inovativní telefon bez jakéhokoliv nápadu se změnami, které jako uživatel těžko poznáte. Je tomu ve skutečnosti tak? Rozhodně ne. To, že je letošní vlajka lepší než ta loňská je pochopitelné. Ještě aby tomu bylo jinak. Jenže Galaxy S23 Ultra poskytuje novinky, kterých si budete jako uživatel všímat každý den. Nepřehřívá se, je krapet rychlejší, má patrně lepší fotoaparáty (hlavně v noci), o dost lepší výdrž a v neposlední řadě se lépe drží v ruce. Pokud jste s loňskou vlajkou spokojení ve všech ohledech, můžete asi peníze ušetřit. Na druhou stranu pokud vám jeden z výše uvedených ohledů vadí a nemáte hluboko do kapsy, budete s novinkou nad míru spokojení.

Zdroj: vlastní