Samsung Galaxy S23 Ultra se u nás prodává ve čtyřech barvách

Nyní jihokorejský gigant představil modrou a červenou pro indický trh

Teoreticky by se alespoň jedna z nich mohla podívat i k nám

V březnu Samsung uvedl jednu z nejpovedenějších vlajek ve své historii – Galaxy S23 Ultra. Ta je v České republice nabízena v zelené, bílé, fialové a černé verzi. Na ostatních trzích si ale mohou zákazníci vybrat z více variant, třeba z limetkové, červené a modré.

Samsung nyní právě červenou a modrou Ultru představil na indickém trhu. Barvy se označují jako Sky Blue a Red, avšak v tuto chvíli není jasné, zda je má v plánu jihokorejský gigant rozšířit i do ostatních zemí, případně třeba do České republiky.

Není to ale tak nepravděpodobné, jak by se mohlo zdát. Vždyť minulý rok se nám představila na konci července barevná varianta Bora Purple telefonu Galaxy S22, která byla určena i do našich končin.

Galaxy S23 Ultra: Epic in new colours | Samsung

Právě v červené vypadá Ultra opravdu skvěle a byla by rozhodně škoda ji českému zákazníkovi nenabídnout. Pokud se chcete o telefonu, ať už je řeč o fotoaparátech, softwaru, výkonu nebo výdrži baterie dozvědět více informací, mrkněte na naší recenzi.

RED Galaxy S23 Ultra Unboxing and First Impressions

