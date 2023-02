5 důvodů, proč si koupit Samsung Galaxy S23 Ultra

V neděli jsme vám přinesli plnohodnotnou recenzi telefonu Samsung Galaxy S23 Ultra. V ní jsme rozebrali mobil do detailů a v případě, že vás novinka zajímá doporučujeme její přečtení. V tomto článku se pokusíme odpovědět na otázku, proč by měla stát nová jihokorejská vlajková loď vůbec za úvahu.

Čipset a výhody s ním spojené

První nespornou výhodou telefonu Galaxy S23 Ultra je bezesporu nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ten Samsung naservíroval zákazníkům po celém světě a kromě vyšších taktů a vylepšené kognitivní ISP jednotky (o které je mluvíme v recenzi) je zde několik dalších výhod, které nároční uživatelé ocení.

Samsung Galaxy S23 Ultra test game PUBG Mobile | Snapdragon 8 Gen 2

Řeč je třeba o grafickém výkonu čipu Adreno 740. V benchmarku 3DMark si odnesl téměř dvojnásobné skóre oproti Galaxy S22 Ultra, což vám může napovědět, že zde běží i ty nejnáročnější hry jako po másle. Abyste poznali změnu, nemusíte nutně hrát hry. Stačí chvilku telefon normálně používat a uvědomíte si, jak jsou nové jihokorejské telefony rychlé. Navíc mají téměř dvojnásobnou odpařovací komoru, která se stará o chlazení a s přehříváním se jen tak nesetkáte.

Skvělá výdrž baterie

Pokud vám jde o co nejlepší výdrž baterie, Galaxy S23 Ultra je bez sebemenších pochyb tím nejlepším Samsungem v historii. Žádný jiný neměl tak dobrou výdrž, jako právě nová Ultra. Překonává ji jen několik telefonů, jako je třeba ASUS ROG Phone 6, který je ale ještě o kus větším zařízením. Při běžném používání jej nebudete mít šanci vybít za jediný den a platí to i v momentech, kdy budete často fotit, tu a tam si něco zahrajete nebo sestříháte video ve 4K. Na videu níže můžete vidět, jak si vede ve srovnání s iPhonem 14 Pro Max, který patří mezi telefony s nejvyšší výdrží vůbec.

Všechny fotoaparáty stojí za to

Nikomu zřejmě neuniklo, že se nová vlajková loď od Samsungu chlubí naprosto nekompromisními fotoaparáty v čele s hlavním 200Mpx snímačem ISOCELL HP2. Doprovází jej 12Mpx ultraširoký snímač a dva 10Mpx teleobjektivy, jeden s 3x zoomem a druhý s 10x zoomem. Nejen že telefon fotí naprosto fantasticky ve dne, ale velmi povedené snímky dělá i za zhoršených světelných podmínek.

Nová optická stabilizace spolu se snímačem, na který dopadá až 2,5x více světla má za následek dramatické zlepšení také u videozáznamu. Ten můžete navíc točit až v 8K a nově při 30 snímcích za sekundu.

S Pen je ikonickým pomocníkem

Součástí těla telefonu je stejně jako minulý rok také pero S Pen. Samsung sice ukončil řadu Galaxy Note, ve skutečnosti je ale právě Ultra novým Galaxy Notem a to ať se bavíme o velikosti, výbavě nebo právě S Penu. Mezigeneračně sice nedošlo k žádnému vylepšení, přesto patří mezi nejlepší stylusy na trhu. Nejen že pomocí něj můžete kreslit, dělat si poznámky, vytvářet myšlenkové mapy nebo překládat, ale skvěle fungují také na bezdotykové akce a pořizování fotografií.

Dlouholetá softwarová podpora

Samsung v posledních letech dramaticky zlepšil svou softwarovou podporu a na tiskové konferenci se zaručil na 4 roky hlavních aktualizací Androidu, což znamená, že do řady Galaxy S23 dostanete i Android 17. To je ještě delší podpora, než kterou nabízí Google u svých Pixelů. Pomalu se dostáváme na jablečný břeh, kde je naprosto běžné, že na iPhony chodí nové verze systému 5 let.

Přemýšlíte nad koupí Galaxy S23 Ultra?

Zdroj: vlastní