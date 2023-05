Samsung chystá do své vlajky další skvělou funkci

Půjde o možnost dvojnásobně přiblížit scénu u portétů

Aktualizace by měla být k dostání na začátku června

Samsung Galaxy S23 Ultra fotí skvělé portrétní snímky a bez debat jde o jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. Nyní by se do něj dle leakera Ice Universe měla dostat další vychytávka, která vám focení portrétů ještě více zpříjemní.

Ice Universe tvrdí, že Samsung testuje možnost dvojnásobného přiblížení u portrétního režimu. Mělo by jít o dvojnásobný výřez o velikosti 50 Mpx, který se následně zmenší na 12 Mpx. V současné chvíli můžete portréty fotit buď na hlavní snímač (1x) nebo teleobjektiv (3x). Tyto režimy zastupují 23 a 70 mm objektiv, přičemž nový 2x režim by měl být ekvivalentem přibližně 50 mm.

Breaking!

2x portrait appears in the firmware that Galaxy S23 Ultra is testing. pic.twitter.com/V2cQdZqmmW — Ice universe (@UniverseIce) May 18, 2023

Leaker se nechal slyšet, že byla nová funkce spatřena v testovacím firmwaru pro Galaxy S23 Ultra. Aktualizace by měla mít velikost přibližně 1,5 GB a Samsung si ji schovává na začátek června. Pokud tedy rádi fotíte portréty, máte se rozhodně na co těšit. Mimo to bychom se měli dočkat dalších vylepšení fotoaparátů, avšak zde nebyl Ice Universe nikterak konkrétní.

Oceníte tento režim u S23 Ultra?

Zdroj: GSMArena