Samsung Galaxy S23 Ultra jsme pro vás před nedávnem recenzovali a pokud jste text četli až do konce, tak dobře víte, o jak dobrý telefon vlastně jde. Nyní se na YouTube kanále JerryRigEverything objevilo nové video, kde je tato vlajková loď doslova mučena. My si alespoň můžeme udělat představu o tom, co všechno (ne)vydrží.

JerryRigEverything podrobuje svým testem desítky různých telefonů, nejčastěji jde však o vlajkové modely. Začíná stejně jako vždy displejem. Ten je pokryt nejnovějším Gorilla Glass Victus 2 od firmy Corning. Ta se však zaměřila spíše na pády, konkrétně na beton a asfalt, kde jsou sice výsledky o něco lepší, nicméně na Moshově stupnici tvrdosti si tento telefon vedl přinejlepším průměrně.

Galaxy S23 Ultra Durability Test – close your eyes…

První škrábance jsou vidět na úrovni 6, přičemž hlubší rýhy na úrovní 7, což jsou hodnoty, kterých dosahuje většina prémiových telefonů. AMOLED displej si překvapivě dobře poradil s hořícím zapalovačem, stejně tak se Zackovi telefon ohnout, což je jistě dobrá zpráva.

Jak se vám zatím Galaxy S23 zamlouvá?

Zdroj: YouTube