Vlajková řada mobilů Galaxy S22 je na trhu přibližně půl roku a už několik týdnů se rojí informace ohledně nástupců. Jednoznačně nejvíce informací uniklo o Galaxy S23 Ultra. Jak na tom ale budou levnější telefony Galaxy S23 a Galaxy S23 Plus? O tom se rozpovídal populární leaker Ice Universe, který je ve svých odhadech poměrně přesný.

Hlavní novinkou bude dle Ice Universe nový čipset, kterým má být Snapdragon 8 Gen2 a to i v evropských verzích. Příští rok má Samsung vynechat vlajkové Exynosy, aby v roce 2024 světu ukázal zcela nový čipset (který bude mít pravděpodobně nový název) a dal tak zapomenout na ne příliš povedené čipy. To je pro nás skvělá zpráva. Můžete namítat, že rozdíl mezi Exynosem a Snapdragonem je vidět pouze ve hrách, ale z našich zkušeností to tak není. Bavíme se i o plynulosti systému či teplotách, kde je rozdíl patrný. Více se můžete dočíst třeba v článku XDA-Developers.

Jinak mají zůstat oba dva mobily velice podobné svým předchůdcům. Počítat můžeme se stejnými displeji, podobným designem a dokonce i fotoaparáty, což ale není nutně špatná zpráva. Letošní Galaxy S22 je totiž minimálně po konstrukční stránce velmi povedené zařízení a pokud dostaneme benefity spojené s novým čipem, jako je vyšší výkon, lepší strojové učení nebo lepší výdrž baterie, asi bychom si neměli na co stěžovat.

Jak se těšíte na řadu Galaxy S23?

Zdroj: gizmochina.com