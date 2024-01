3 nejlepší kompaktní telefony roku 2023! Kdo vyhrál?

Vybrat 3 nejlepší kompaktní telefony roku 2023 není moc těžké

Většina výrobců malé telefony vůbec nevyrábí a když, umí toho málo

Definovat v dnešní době kompaktní telefon není jednoduché, zkusme to

Nabídka kompaktních mobilních telefonů je rok od roku horší. A když už se objeví nějaký kompaktní mobilní telefon, většinou je to nevýkonný přístroj, který uspokojí především nenáročné uživatele. Pár skutečně špičkových kousků ale na trhu pořád najdete!

Než se na ně ale podíváme, je vhodné si položit otázku – co ještě je kompaktní mobilní telefon? Moje definice zní – cokoliv, co jde pohodlně ovládat jednou rukou. Ideální velikost je pro mě telefon s úhlopříčkou malinko přes 6 palců, nějaký ten milimetr navíc jsem schopen tolerovat.

A ještě jedna poznámka – určitě se objeví názory, že mnou vybrané mobilní telefony nejsou kompaktní. Vlastně budete mít částečně pravdu, ale optikou roku 2023 respektive klidně 2024 si myslím, že to pořád jsou spíše menší telefony s menším displejem. Původně jsem se chystal do výběru zařadit ještě modely Sony XPERIA 5 V a Asus Zenfone 10 (pak by dnešní článek neměl název 3 nejlepší kompaktní telefony roku 2023), ale vzhledem k relativně slabé podpoře a ne úplně výborným fotoaparátům jsem svůj výběr zúžil na tři jména, která si podle mého pozornost zaslouží.

Na prvním místě mám Xiaomi 13. Tento mobilní telefon mi učaroval natolik, že jsem si jej v polovině roku koupil. Rozměrově je to ale za mě maximum, co jsem ještě schopen považovat za kompaktní telefon. Displej má úhlopříčku 6,36 palce, o pohon se stará výkonný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Fotoaparáty si vzala na starost Leica, po aktualizaci na HyperOS a Android 14 funguje telefon lépe než kdy předtím.

Kompaktní telefony se neustále zvětšují…

Na telefonu jsem zatím nenarazil na slabé místo. Ačkoliv ano, některé mobilní telefony fotí ještě lépe, ostatně vývoj jde neustále kupředu. Rozměry telefonu jsou 152,8 x 71,5 x 7,98 milimetrů, hmotnost 189 gramů. Do telefonu se vešla baterie s kapacitou 4500 mAh, potěší přítomnost IP68.

Mezi 3 nejlepší kompaktní telefony roku 2023 se dostal Google Pixel 8. Důvody snad ani není potřeba vypisovat… Výborný fotoaparát, vyvážená nabídka funkcí, nepřekonatelná délka podpory. Na první pohled není Pixel 8 přeborníkem v poměru cena versus výkon. Ale v oblastech co jsem zmínil patří k naprosté špičce.

Meet Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro

Díváme se na telefon s 6,2palcovým OLED displejem, který nabízí 8 GB operační paměti, baterii s kapacitou 4485 mAh a navrch odolnost dle IP68. Protože se bavíme o kompaktních telefonech, ani tentokráte nezapomene na rozměry. Pixel 8 má tělo s rozměry 150,5 x 70,8 x 8,9 milimetrů, hmotnost je 187 gramů. Baterie má kapacitu 4575 mAh, je tedy o chloupek větší než u Xiaomi 13.

Pomyslný bronz získal Samsung Galaxy S23. Co má společného s Xiaomi 13 na prvním místě? Také tento telefon jsem v letošním roce pořídil (z čehož snadno odvodíte, že se mi líbil hodně). Díky kombinaci dvou slevových akcí současně navíc vyšel na pěkné peníze a nebojím se říci, že v danou chvíli telefon nabízel skvělý poměr cena versus výkon. Na displej rovnou putovalo tvrzené sklo, na záda kožený polep od Dbrand.

Výsledkem byl malý a kompaktní stroj, který byla radost používat. Míry Samsungu Galaxy S23 jsou 146,3 x 70,9 x 7,6 milimetrů, hmotnost krásných 167 gramů. Telefon je z našeho tria jasně nejlehčí, daní za to je ale nejmenší baterie s kapacitou 3900 mAh. Ani tentokráte nejsme ochuzeni o certifikaci IP68. Navíc procesor od společnosti Qualcomm, nástupce bude v našich zemích spoléhat na méně populární Exynos…

Tři nejlepší kompaktní telefony roku 2023 jsou skvělé stroje, na které se můžete spolehnout. Kvalitní fotoaparáty, solidní konstrukce, výkonné procesory (ačkoliv v tomto ohledu Pixel 8 na konkurenci přece jenom trochu ztrácí). Všechny tři telefony už běží na nejnovějším Androidu 14 a jejich podpora bude velmi dlouhá.

Apple iPhone 13 Mini byl (a pořád ještě je) super!

Pokud hledáte malý a šikovný telefon do ruky a nemusí to nutně být novinka, můžete se podívat na iPhone 13 Mini. To není žádná novinka, na trhu je už dlouhou dobu… Ale je to telefon, který vám dobře poslouží také v roce 2024. Kompaktní rozměry, kvalitní displej, výborný fotoaparát, solidní výdrž. Sám jsem Apple iPhone 13 Mini přibližně rok vlastnil a ačkoliv nemám iOS příliš rád, myšlenka malého výkonného přístroje je u tohoto konkrétního modelu dotažena do konce.

Mezi 3 nejlepší kompaktní telefony roku 2023 se telefon nedostal jen pro své stáří, jinak bych jej klidně na řebříček umístil. Ačkoliv nakonec by stejně získal až čtvrtou příčku. Sám Apple už pomalu vzpomínky na iPhone 13 Mini odstraňuje, na oficiálních stránkách na něm nenajdete skoro žádné informace a totéž platí pro YouTube kanál. A abychom nezapomněli – jedním z nejlepších kompaktních telefonů na trhu je samozřejmě iPhone 15 Pro! Ale kombinace ceny a operačního systému není pro každého, proto jsem jej nakonec do nejužšího výběru nezařadil. Pokud vám však iOS sedí, je to jasná volba!

Kompaktní mobilní telefony jsou na ústupu a nic se na tom pravděpodobně nezmění ani v roce 2024. Nepředpokládám, že by Apple přehodnotil své rozhodnutí a opět uvedl malý telefon. Spolehnout se budeme muset na nástupce telefonů, které jsme si dnes ukázali. Xiaomi 14 už za sebou má premiéru v Číně a za pár měsíců dorazí na náš trh, ještě předtím se objeví Samsung Galaxy S24.

Poznámka na závěr – spoustě lidí chybí kompaktní telefony, mému tchánovi ale naopak chybí telefon s alespoň 7,3palcovým displejem. Pořád ještě používá Huawei Mate 20 X (5G), který má displej obří. Pro někoho s trochu slabším zrakem je to ale neocenitelný pomocník a mrzí mě, že drtivá většina telefonů má displej jedné velikosti. Ta vyhovuje většině lidí, ale na některé zákazníky se zapomíná.

