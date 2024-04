Od aktualizací se obvykle očekává, že přinesou zajímavé nové funkce. Bohužel nejnovější One UI 6.1 od Samsungu pro řadu S23 kromě toho přineslo i komplikace.

Vykazuje-li váš telefon či tablet některou z následujících anomálií, nepanikařte a zkuste prostě jen počkat. Samsung nemá ve zvyku přiznávat chyby, pokud to zrovna nehoří a spíše se je snaží ve vší tichosti opravit. Proto očekáváme, že i následující problémy časem vymizí, i kdyby aktualizace měla obvyklý nicneříkající popis.

Po instalaci aktualizace One UI 6.1 začali uživatelé Galaxy S23 na Redditu a komunitních fórech Samsungu hlásit, že dochází k velké nepříjemnosti: nereaguje dotyková obrazovka. Jeden majitel Galaxy S23 Ultra tvrdil, že jeho obrazovka nereaguje na dotyk prstu a funguje pouze při používání pera S-Pen. Někteří uživatelé tvrdili, že displej přestal reagovat jen v určitých oblastech displeje.

Snímač otisků prstů nefunguje správně

Kromě problému s dotykovou obrazovkou ostatní uživatelé na stejné platformě naznačují, že One UI 6.1 také rozbíjí snímač otisků prstů u telefonů řady Galaxy S23. Při zkoumání dalších příspěvků na Redditu se zdá, že snímač otisků prstů není zcela nefunkční.

Pokud jde o tento problém, jeden uživatel rozvádí nepříjemnosti. „Po včerejší aktualizaci na One UI 6.1 můj snímač otisků prstů náhodně nezaregistruje můj pokus o odemknutí telefonu. Neohlásí se vůbec žádná chyba; jakmile se dotknu obrazovky, animace ikony otisku prstu se znovu objeví a musím se této části dotknout znovu, aby se telefon odemknul.“

Pomalé nabíjení

Jiní uživatelé uvedli, že jejich Galaxy S23 dosahuje maximální rychlosti kabelového nabíjení kolem 15 W, a to i při použití 25W adaptéru. Zajímavé je, že tento problém je vyloženě vybíravý a je klidně možné, že se jen náhodně projevil například opotřebený kabel. Samsung se nevyjádřil.

Přehřívání telefonu

Problémy s přehříváním telefonu jsou po upgradu zařízení velkou aktualizací poměrně časté. Nyní majitelé Galaxy S23 také hlásí stejný problém: po instalaci One UI 6.1 se jejich telefony zahřívají více než obvykle. Tento problém bychom brali s rezervou, protože po aktualizacích telefony zpracovávají velké množství dat a první zhruba týden mohou vykazovat vyšší spotřebu a tím se i více zahřívat.

Rychlé vybíjení telefonu

Je to vlastně další variace na předchozí dva problémy. Připomínky na toto téma jsou k nalezení i na česko-slovenském fóru Samsungu. Uživatel piksat sice zmiňuje, že další aktualizace výdrž zase opravila, ale jiní uživatelé to rozporují. Zástupce Samsungu poradil, aby uživatel provedl obnovení do továrního nastavení. To opravdu chcete…

Narazili jste na problémy po aktualizaci vaší S23?

Zdroj: Samsung Community, Reddit