Už při představení řady Galaxy S24 bylo jasné, že se prvky umělé inteligence Galaxy AI, objeví časem i na starších prémiových telefonech. Jako první má One UI 6.1 obsahující AI dorazit do telefonů Galaxy S23. Podle nejnovějších informací má update dorazit dříve než se původně očekávalo.

Web Android Authority se nechal slyšet, že One UI 6.1 zamíří na řadu Galaxy S23 už příští měsíc, tedy v březnu. Leaker Tarun Vats v posledním příspěvku na sociální síti X sdělil, že aktualizace bude k dispozici někdy mezi 11. a 13. březnem, nebo 18. a 20. březnem. Samsung se zatím k této informaci nikterak nevyjádřil a s velkou pravděpodobností své mlčení prolomí právě až v březnu, kdy update vypustí do světa.

Based on my experience, 𝗢𝗻𝗲𝗨𝗜 𝟲.𝟭 might arrive on your S23, S22 & Z Fold/Flip 5 btw 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟭𝟭-𝟭𝟯 𝗼𝗿 𝟭𝟴-𝟮𝟬!

— Tarun Vats (@tarunvats33) February 11, 2024