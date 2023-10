Samsung Galaxy S23 FE je po měsících spekulací konečně tu

Přináší nepříliš oblíbený čip a tělo vypadá jako Galaxy A54

Cena byla stanovena na 599 dolarů, tedy asi 14 000 korun bez daně

Po měsících nejrůznějších spekulací je konečně tu. Samsung Galaxy S23 FE je asi nejpodivnějším telefonem, který kdy jihokorejská firma představila, a to z mnoha různých důvodů. Jde totiž o mix již existujících telefonů, který dohromady nedává příliš velký smysl.

Můžeme se zastavit hned u čipsetu. Samsung vsadil na Exynos 2200 (tedy, alespoň v Evropě), přičemž v tiskové zprávě ho přímo nezmínil. U kolonky procesor si přečteme, že jde o “vyspělý 4nm procesor”, takže je docela jasné, že na tuto volbu není firma příliš hrdá. V některých regionech jako je USA či Jižní Korea mohou uživatelé počítat se Snapdragonem 8 Gen1. Z dřívějších úniků však víme, že zde podává Exynos 2200 lepší výkon než u řady Galaxy S22, otázkou zůstává, jak bude fungovat v praxi. V základu mu dopomáhá 8 GB RAM a 128GB úložiště.

Co se týče displeje, máme zde 6,4palcový Dynamic AMOLED 2X panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 60 – 120 Hz. Není to zatím potvrzeno, ale dle všeho se jedná o displej z Galaxy A54, což by nebyl takový problém. Ten nastává až u rámečků, které jsou i na renderech poměrně tlusté. Přední strana tedy vypadá totožně jako mobil, který v Česku seženete za cenu okolo 9 tisíc.

Na zadní straně nalezneme 50Mpx hlavní fotoaparát, což je asi určité vylepšení oproti 12Mpx senzoru u S21 FE, avšak zde bude podstatné vědět, jaký snímač Samsung použil. Pokud ten z Galaxy A54, o bůhvíjaký upgrade nepůjde. Pokud ten z Galaxy S23, pak určitě ano. Nechybí 10Mpx ultraširoký objektiv se 123stupňovým záběrem a 8Mpx 3x teleobjektiv. Změnila se také selfie kamerka, která má rozlišení 10 Mpx příliš informací o ní není. Předchozí modely měly 32 Mpx, řada Galaxy S22/S23 používá pro změnu 12 Mpx.

Galaxy S23 FE | Tab S9 FE+ | Buds FE: Official Introduction Film | Samsung

Výdrž obstarává 4500mAh baterie s podporou 25W nabíjení (0-50 za 30 minut), nechybí bezdrátové nabíjení. Pochválit lze podporu, která činí 4 hlavní aktualizace a 5 let bezpečnostních záplat. Telefon přichází s One UI 5.1 založeném na Androidu 13, takže se budoucí majitelé mohou těšit až na Android 17. Za zmínku stojí také rozměry 158 x 76,5 x 8,2 mm a váha 209 gramů, což je na nikterak obří telefon docela dost. Nutno zmínit, že původní S21 FE váží 177 gramů a je o 0,3 mm tenčí. Tělo je tvořeno z hliníku a plastu, zadní strana je skleněná.

Suma sumárum tedy dostáváme tělo Galaxy A54, výkon z loňských vlajek, slušnou podporu, ale nad fotoaparáty visí otazník. To vše za 599 dolarů, což je asi 14 000 korun bez daně. Česká pobočka již potvrdila, že bude telefon v Česku dostupný o něco později. Odhadem by mohla novinka stát okolo 16 – 18 tisíc korun, což je nepochopitelná strategie. Zvlášť v momentě, kdy si za stejné peníze koupíte základní Galaxy S23, která je doslova ve všem lepší.

Zaujal vás něčím Samsung Galaxy S23 FE?

Zdroj: tisková zpráva