Samsung pracuje na opravě fotoaparátu u modelů S23 a S23+

Na internetu je známý pod pojmem “banana blur”

Pokud vlastníte jeden z telefonů Galaxy S23 či Galaxy S23+ (Ultra verze se tato zvláštnost netýká), možná jste se setkali s problémem, který se na internetu označuje jako “banana blur”. Jedná se o chybu, která způsobuje zvláštní deformaci fotografií.

Poprvé si na ní uživatelé začali stěžovat přibližně před dvěma měsíci a přestože se Samsung už k chybě vyjádřil (jde prý o chybu, ne vlastnost), nyní otočil a začíná problém řešit. Potvrdil to jeden ze správců polského oficiální fóra: “Během testování fotoaparátu na telefonech Galaxy S23 a S23+ jsme zjistili, že při fotografování zblízka se oblast kolem objektu jeví mírně rozmazaná. Toto je způsobeno clonou širokoúhlého fotoaparátu, která je navržena pro lepší výkon při fotografování za slabého osvětlení. V některých případech může selektivní zaostření způsobit, že je pozadí rozmazané.”

V tuto chvíli není jasné, kdy Samsung aktualizaci, která bude tento problém řešit vypustí, ale nemělo by to trvat příliš dlouho. Do té doby radí, abyste fotografovali objekty ze vzdálenosti alespoň 30 centimetrů, nebo drželi telefon ve vertikální poloze.

Setkali jste se s tímto efektem na telefonech Galaxy S23?

Zdroj: GSMArena