Od doby, kdy Samsung vydal poslední řadu Galaxy Note se bavíme o tom, jaké plány má společnost s touto značkou do budoucna. Někdy slýcháme zprávy, že firma s touto dnes již legendární řadou končí, abychom se za pár týdnů dozvěděli že se chystá nástupce. Dnes máme ale už jasnější informace. V podstatě všechny funkce, zejména tedy S Pen, který jsme na telefonu všichni tolik milovali se mají dostat do Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra dostane S Pen

Samsung sice na letošní konferenci avizoval, že si můžete koupit S Pen i ke Galaxy S21 Ultra, ovšem telefon v sobě nemá zabudovaný praktický slot a tak musíte tahat poměrně velké pouzdro navíc. To se má ale u další generace vlajkové lodi změnit. Samsung Galaxy S22 Ultra má totiž disponovat zabudovaným stylusem. Model Galaxy Note 21 v letošních plánech jihokorejské firmy původně figuroval, avšak kvůli nedostatku čipů byl nakonec zrušen.

Sama firma však řekla, že jej chce příští rok vrátit na pódium. Je tedy možné, že se příští rok představí i nový Galaxy Note. Z našeho pohledu by to však nedávalo příliš velký smysl, snad jen cena by mohla být příznivější.

Chybí vám řada Galaxy Note?

Zdroj: GSMArena