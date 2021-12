Unikají ceny mobilů Galaxy S22 a Galaxy S21 FE. Lákají vás?

Před nedávnem uniklo hned několik marketingových prospketů, které prozradily cenu Galaxy S21 FE, která bude činit 650 EUR (asi 16 500 Kč). To je shodná částka, kterou chtěl jihokorejský gigant po svých zákaznících za loňský Galaxy S20 FE. Cenu navíc nebude navyšovat ani u vlajkové řady Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 bude stát stejně jako předchůdce

Základní Galaxy S22 bude stát v USA 800 dolarů, což je shodná částka jako u letošního Galaxy S21. V Evropě stál telefon 850 EUR, tedy nějakých 21 600 Kč a vypadá to, že se shodnou částkou můžeme počítat i v případě další vlajkové lodě. Co se týče variant Plus a Ultra, tam ještě potvrzení nemáme, nicméně by bylo divné, kdyby Samsung zvýšil cenu pouze u těchto dvou modelů. V době, kdy většina výrobců zdražuje je to tedy určitě dobrá zpráva.

Podle zpráv z Jižní Koreji plánuje Samsung dodat 14 milionů kusů základního Galaxy S22, 8 milionů Galaxy S22+ a 11 milionů telefonů S22 Ultra. Obecně se tedy očekává, že varianta Plus bude nejméně prodávaným modelem.

Jak se vám zamlouvají tyto ceny?

Zdroj: GSMArena