Konečně se dočkali. Majitelé posledních vlajkových Samsung telefonů Galaxy S22 již oficiálně mohou instalovat update na nejnovější prostředí One UI 5.0, v rámci kterého je schovaný poslední Android 13. Zprávy o běžné OTA aktualizaci jsou zaznamenávány jak v zahraničí, tak už i v ČR (přímo u telefonů z tuzemské distribuce). Hned první vlna se přitom týká všech tří modelů z této série. Tedy Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra.

Nový systém obalený do nové nadstavby přinesou do telefonů a tabletů značky Samsung několik vizuálních i funkčních novinek. Téměř třígigabajtový instalační balíček nese označení S908BXXU2BVJA. Níže najdete galerii s kompletním českým seznamem prováděných změn. Za snímky děkujeme Kubovi Danajovi. Někteří uživatelé hlásí například i vyřešení různých problémů. Například s datovým připojením.

Po měsících poměrně dlouhého beta testování vyrazily ONE UI 5.0 a Android 13 do prvních Samsung telefonů naostro v Evropě a Asii. Po updatu řady Galaxy S22 by měly nastat aktualizace přístrojů Galaxy S21, Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4. Telefony Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Note20 a Note20 Ultra současně mají již pár dní možnost ONE UI 5 testovat v rámci beta programu. Na kompletním seznamu mobilů, kterých se má údajně update týkat ještě letos, je rovněž Galaxy A53.

Už instalujete? Co říkáte na změny?