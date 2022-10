Před několika týdny Samsung slíbil, že se stabilní verze One UI 5, která je postavena okolo systému Android 13 dostane do vlajkové řady Galaxy S22 maximálně v říjnu letošního roku. Už to vypadalo, že jihokorejská firma svůj slib nedodrží, avšak nyní web GSMArena přichází s informací, která tvrdí, že se začne v Evropě aktualizace šířit již zítra, tedy 24. října.

Na několik telefonů Galaxy S22 Ultra se dokonce aktualizace dočkala s několikahodinovým předstihem. Hlásí je hlavně uživatelé z Itálie. Aktualizace se označuje jako S908BXXU2BVJA a má velikost asi 2,9 GB. Kromě říjnových bezpečnostních záplat mohou majitelé počítat s následujícími novinkami:

nový vzhled ikon

nové vyskakovací okno u hovorů

nové vyskakovací okno u notifikací

nové možnosti přizpůsobení (tapety, widgety, zamykací obrazovka)

vylepšený multitasking, optimalizované aplikace pro Samsung DeX

nový režim spánku

optimalizovaný režim Rutiny

optimalizace soukromí a zabezpečení

Kromě řady Galaxy S22 se má One UI 5 dostat brzy také do mobilů Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, Galaxy S21 a také Galaxy A53.

Už vám dorazila aktualizace na One UI 5?

Zdroj: GSMArena