One UI 7 nepřináší jen pozitiva. Samsung DeX pro Windows končí

Samsung DeX je prostředí, připomínající stolní počítač. Stačí připojit mobil nebo tablet k podporovanému monitoru nebo televizi a ten se změní v plnohodnotné desktopové zařízení. Tento režim lze provozovat i po připojení k PC s Windows. Stačí mít nainstalovaný DeX pro Windows a v okně nebo na celé obrazovce pak můžete pracovat s mobilem. S přicházejícím One UI 7 ale Samsung tuto možnost zatrhne.

Jak upozornil server Android Authority, Samsung UK sdílel překvapivou informaci o Samsung DeX pro PC ve Windows. Zdá se, že Samsung plánuje ukončit podporu aplikace pro Windows. Společnost uvádí:

DeX pro PC v operačním systému Windows ukončí podporu od verze One UI 7. Doporučujeme zákazníkům propojit mobilní telefon a počítač pomocí funkce Link to Windows. Chcete-li použít funkci “Link to Windows”, přejděte na následující web.