Samsung si na příkladné softwarové podpoře již pár let zakládá a v tomto směru jde řadě výrobců příkladem. A jak se zdá, v případě Androidu 13 a nové verze grafického rozhraní One UI 5.0 to nebude jiné. Do konce roku by se této aktualizace mělo dočkat hned několik smartphonů z této jihokorejské stáje. Krom vlajkových modelů se přitom dostane i na jedno zařízení střední třídy.

Stabilní Android 13 a One UI 5.0 dorazí již brzy

Odvážnější uživatelé již mohou na vybraných smartphonech testovat betu Androidu 13 a One UI 5.0 a jak se zdá, testování jde dostatečně dobře na to, aby se jihokorejský gigant odhodlal vypustit do světa stabilní aktualizaci ještě před koncem tohoto roku. Dle informací serveru Sammobile by stabilní verze této aktualizace měla před začátkem roku 2023 dorazit hned do dvou generací TOP modelů a dokonce i do jednoho modelu střední třídy.

Konkrétně je řeč o zástupci velmi populární řady Samsungu, smartphonu Galaxy A53. Ten dorazil na trh začátkem letošního roku s Androidem 12 a One UI 4.1. Zároveň se jedná o jeden z prvních smartphonů Samsungu, kterému výrobce přislíbil aktualizace verze Androidu po dobu 4 let. Jak se tedy zdá, Samsung tento svůj slib nebere na lehkou váhu. A které všechny telefony Samsung tedy obdrží One UI 5.0 a Android 13 ještě letos?

Řada Galaxy S22

Řada Galaxy S21

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A53

Dostane i váš smartphone Android 13 oficiální cestou?

