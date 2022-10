Další tři Samsung telefony mohou testovat One UI 5.0

Společnost Samsung nedávno na své vývojářské konferenci SDC22 (Samsung Developer Conference) k radosti mnohých uživatelů oznámila, kdy se dočkají vydání ostré verze nadstavby One UI 5.0 a v ní obsaženého systému Android 13. Již víme, že se tak stane ještě v říjnu. Tedy minimálně v případě poslední vlajkové řady Galaxy S22. Zatímco tyto mobily již mají přístup k plné verzi “za rohem” a brzy se k ní přidají třeba i telefony Galaxy S21, Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4, Samsung oznámil otevření beta programu pro některé starší modely.

One UI 5.0 beta mohou nyní oficiálně okusit telefony Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Note20 a Note20 Ultra. Dva starší ohebné telefony a dva zástupci zatím poslední generace “noutů” mohou zatím testovat nové prostředí v USA a v Koreji. Dá se ovšem předpokládat, že postupné rozšíření minimálně do Německa (a oklikou tedy i do ČR, při troše snahy) nebude dlouho trvat.

Jak jste spokojení s One UI ve vašem mobilu?

Zdroj: GSMA