Samsung upřesnil, kdy vyjde plná verze One UI 5.0

Po několika týdnech celkem zdlouhavého a ještě navíc dost omezeného beta testování společnost Samsung konečně oznámila, kdy se zájemci dočkají vydání ostré verze nadstavby One UI 5.0, která je obalená kolem systému Android 13. Na akci SDC22 (Samsung Developer Conference) korejský gigant neřekl konkrétní datum, nicméně slíbil, že se update uskuteční ještě tento měsíc. Příchod kýžené aktualizace tak bude již jen otázkou několika dní.

V první fázi budou moci nejnovější verzi One UI a také Androida instalovat majitelé vlajkových strojů z řady Galaxy S22. Do konce roku se softwarového povýšení dočkají také telefony ze sérií Galaxy S21, Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4. Nové prostředí by se mělo postarat mimo jiné o lepší přizpůsobení zamykací obrazovky, inteligentní proměnlivý widget, novinku Text Call pro přepis textu z hovorů nebo extrakci textů z obrázků v rámci aplikace Galerie. Těmto novinkám se věnujeme v samostatném článku.

Zdroj: IGP