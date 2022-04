Na konci roku 2020 jsme se poprvé dočkali fanouškovské edice vlajkové lodi od Samsungu. Telefon Galaxy S20 FE odstartoval poměrně úspěšnou éru telefonů, které nabízejí výběr toho nejlepšího z vlajkových lodí za přijatelnější cenu. Pokračovalo to modelem Galaxy S21 FE, který měl být původně představen v srpnu minulého roku, ale nakonec se představil až v lednu. A už nějakou dobu se šušká, že se možná Galaxy S22 FE letos nedočkáme.

Galaxy S22 FE až příští rok? Dávalo by to smysl

S touto zprávou přišel jeden z korejských blogů, který tvrdí, že pro telefon nebyl dosud vydán žádný vývojový firmware, přičemž situace se dle něj podobá minulému roku, kdy se měl ukázat Galaxy Note 21, ale nakonec jej firma zrušila. U Galaxy S22 FE naštěstí podobný scénář nehrozí a Samsung by byl sám proti sobě, kdyby podobný mobil nechtěl představit. Zřejmě chce dát jen větší prostor Galaxy S21 FE, který je na trhu jen pár měsíců. Už je to nějaký čas, co jsme vás informovali o tom, že by se v něm mohl nacházet čipset MediaTek Dimensity, což není u jihokorejské firmy obvyklé.

Samozřejmě můžeme očekávat podobný design, jako v případě Galaxy S22. Ostatně i Galaxy S20 a Galaxy S21 FE se méně či více podobají svým starším a dražším bratříčkům.

Jaký máte názor na FE telefony od Samsungu?

Zdroj: gizmochina.com