Co dokáže custom ROM: Vychází Android 10 pro Galaxy S II a Note 3

Vývojáři alternativních verzí systému Android (takzvaných custom ROM) se opět předvedli. Tyto více či méně modifikované varianty operačního systému od Googlu většinou slouží k tomu, aby uživatelům poskytly toužené alternativy. Zejména v případech, kdy nejsou úplně spokojení s přednastaveným systémem od výrobce. Díky různým custom ROM se také často do starších přístrojů podívá novější verze Androidu i o mnoho let později, než výrobce zamýšlel. To je aktuální případ projektu LineageOS, který v systémové verzi 17.1 posouvá hranice zpětné kompatibility. Tento custom ROM totiž poskytuje update na Android 10 pro telefony Samsung Galaxy S II a Galaxy Note 3. Ne, v předchozí větě skutečně nejsou překlepy. Poslední Android je dostupný i pro devět a sedm let staré přístroje.

Telefon Samsung Galaxy S II se začal prodávat v roce 2011, Note 3 pak o dva roky později. Z tohoto pohledu je instalace nejmodernější verze Androidu něčím neskutečným. Výrobci se při dodávání systémových updatů oficiálně otáčejí za staršími produkty maximálně dva nebo tři roky dozadu. Delší podpora bývá velkou výjimkou. Častokrát je na vině ukončení podpory pro hardwarové komponenty a firmy pak pochopitelně nechtějí riskovat nestabilitu přístrojů. Mnohdy jde ale samozřejmě jen o snahu prodat po pár měsících či letech telefony nové a na ty starší zapomenout. Vývojáři custom ROM systémů dokazují, že se dají hranice posouvat. Dostupnost posledního Androida pro “dědečky” Samsung Galaxy S II a Note 3 je toho jasným důkazem.

Kompletní LineageOS 17.1 by měl vyjít co nevidět, zatím je dostupný v neoficiálních verzích. Vývojáři upozorňují, že se systém může ve zmíněných telefonech chovat nestabilně, zejména u Galaxy S II. Není ale divu a nikdo jim to nezazlívá. Je to jako experimentálně nasadit motor z Ferrari do Felicie.

Android 10 (v LineageOS 17.1) pro Samsung Galaxy S II a Galaxy Note 3

Máte ještě jeden z těchto telefonů? Zkusíte do něj dostat Android 10?

Zdroj: XDA