TOPlist

Youtuber musel kvůli vadnému prstenu Galaxy Ring do nemocnice

  • Samsung Galaxy Ring je chytrý prsten pro monitorování životních funkcí
  • Někteří uživatelé hlásí problémy s baterií, zvláště sníženou výdrž
  • Britský youtuber místo v letadle skončil v nemocnici, kde mu museli prsten sundat

Sdílejte:
Libor Foltýnek
Libor Foltýnek
5.10.2025 16:00
Ikona komentáře 0
Samsung Galaxy Ring, nafouknutá baterie

Samsung relativně nedávno rozšířil záběr nositelné elektroniky o chytrý prsten Galaxy Ring. Jedná se o poměrně specializované zařízení zaměřené na monitoring životních funkcí. Postrádá možnost plateb nebo upozornění na oznámení, je s ním ale možné pomocí gest ovládat mobilní telefon.

Tento chytrý prsten ale přinesl nemalé potíže britskému youtuberovi Danielu Rotarovi, vystupujícímu pod přezdívkou @ZONEofTECH. Na svém účtu na síti X (Twitter) publikoval zkušenosti s prstenem, který se dle jeho slov už nějakou dobu choval nezvykle. Baterie místo deklarovaných 5–7 dnů vydržela jen asi 1–2 dny. Nakonec došlo k nafouknutí baterie a Galaxy Ring nešel sundat.

Stát se to navíc mělo ve velice nevhodném okamžiku, těsně před nástupem do letadla. Nakonec ho do letadla vůbec nepustili z obavy před případným požárem a Daniel musel do nemocnice, kde mu prsten sundali. Na prstu mu zbyla kromě otoku ještě stopa po nasazeném prstenu.

samsung galaxy ring nafouknuty na prste nabijecka
samsung galaxy ring nafouknuty na prste zeshora
samsung galaxy ring nafouknuty v ruce

Podle Daniela se o případ zajímá přímo Samsung, který mu zaplatil pobyt v hotelu a zařídil odvoz. Prsten si převzal pro další zkoumání. Oficiální vyjádření Samsung zatím nevydal.

samsung galaxy ring nafouknuty na prste
samsung galaxy ring nafouknuty na prste detail
samsung galaxy ring zraneny prst

Zajímavostí je, že Samsung přímo v návodu uvádí, jak prsten v případě potřeby z prstu sundat pomocí rozřezání. Řez se musí provést na speciálním místě, aby nedošlo k poškození baterie.

Chytrý prsten Samsung Galaxy Ring
24 hodin s chytrým prstenem od Samsungu: Co dokáže Galaxy Ring? (první pohled) Libor Foltýnek Recenze

Nezbývá, než doufat, že se jedná o ojedinělé potíže, byť na Redditu lze najít více příspěvků, kde si uživatelé stěžují na problémy s baterií. Vzhledem k tomu, že letecké společnosti jsou čím dál obezřetnější například vůči powerbankám, není dobrý žádný incident, který snižuje důvěru v baterie používané v chytrých zařízeních.

Používáte Galaxy Ring?

Zdroj: reddit (1, 2), X

O autorovi

Libor Foltýnek

Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi

Libor Foltýnek
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi Mix Flip zadní displej

Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý

Adam Kurfürst
6.1.
Nabíjení telefonu

Google Pixel se naučil skvělý trik při nabíjení, dohání tak konkurenci

Libor Foltýnek
13.12.2024
konec dobíjení elektromobilů

Konec dobíjení elektromobilů? Baterii budete moci obratem vyměnit za plně nabitou

Jana Skálová
29.12.2024
Honor Magic7 Lite

Nový Honor Magic7 Lite vsadil všechny trumfy na baterii. Kapacitou skutečně překvapí, ale co zbytek výbavy?

Adam Kurfürst
3.1.
Vybitá baterie

Google radí, jak prodloužit výdrž baterie. Nepřináší nic převratného

Libor Foltýnek
31.12.2024
nabíjecí baterie Tchibo

Tchibo prodává nabíjecí baterie, které na to jdou od lesa a jsou dokonce v akci

Libor Foltýnek
25.9.2024