Youtuber musel kvůli vadnému prstenu Galaxy Ring do nemocnice Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Ring je chytrý prsten pro monitorování životních funkcí Někteří uživatelé hlásí problémy s baterií, zvláště sníženou výdrž Britský youtuber místo v letadle skončil v nemocnici, kde mu museli prsten sundat Sdílejte: Libor Foltýnek Publikováno: 5.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Samsung relativně nedávno rozšířil záběr nositelné elektroniky o chytrý prsten Galaxy Ring. Jedná se o poměrně specializované zařízení zaměřené na monitoring životních funkcí. Postrádá možnost plateb nebo upozornění na oznámení, je s ním ale možné pomocí gest ovládat mobilní telefon. Tento chytrý prsten ale přinesl nemalé potíže britskému youtuberovi Danielu Rotarovi, vystupujícímu pod přezdívkou @ZONEofTECH. Na svém účtu na síti X (Twitter) publikoval zkušenosti s prstenem, který se dle jeho slov už nějakou dobu choval nezvykle. Baterie místo deklarovaných 5–7 dnů vydržela jen asi 1–2 dny. Nakonec došlo k nafouknutí baterie a Galaxy Ring nešel sundat. Update #2Finally got home after way over 50h of flying/travelling 😅Samsung reached out to me:– refunded me for my overnight hotel– booked me a car to get me home this morning– collected the ring from me, for further investigation My finger is also doing well, aside from… https://t.co/40c7l6MASV pic.twitter.com/xSSDc7Dz7J— Daniel (@ZONEofTECH) September 30, 2025 Stát se to navíc mělo ve velice nevhodném okamžiku, těsně před nástupem do letadla. Nakonec ho do letadla vůbec nepustili z obavy před případným požárem a Daniel musel do nemocnice, kde mu prsten sundali. Na prstu mu zbyla kromě otoku ještě stopa po nasazeném prstenu. Podle Daniela se o případ zajímá přímo Samsung, který mu zaplatil pobyt v hotelu a zařídil odvoz. Prsten si převzal pro další zkoumání. Oficiální vyjádření Samsung zatím nevydal. Zajímavostí je, že Samsung přímo v návodu uvádí, jak prsten v případě potřeby z prstu sundat pomocí rozřezání. Řez se musí provést na speciálním místě, aby nedošlo k poškození baterie. 24 hodin s chytrým prstenem od Samsungu: Co dokáže Galaxy Ring? (první pohled) Libor Foltýnek Recenze Libor Foltýnek Recenze Nezbývá, než doufat, že se jedná o ojedinělé potíže, byť na Redditu lze najít více příspěvků, kde si uživatelé stěžují na problémy s baterií. Vzhledem k tomu, že letecké společnosti jsou čím dál obezřetnější například vůči powerbankám, není dobrý žádný incident, který snižuje důvěru v baterie používané v chytrých zařízeních. Používáte Galaxy Ring? Zdroj: reddit (1, 2), X O autorovi Libor Foltýnek Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie letadla Samsung Galaxy Ring Mohlo by vás zajímat Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý Adam Kurfürst 6.1. Google Pixel se naučil skvělý trik při nabíjení, dohání tak konkurenci Libor Foltýnek 13.12.2024 Konec dobíjení elektromobilů? Baterii budete moci obratem vyměnit za plně nabitou Jana Skálová 29.12.2024 Nový Honor Magic7 Lite vsadil všechny trumfy na baterii. Kapacitou skutečně překvapí, ale co zbytek výbavy? Adam Kurfürst 3.1. Google radí, jak prodloužit výdrž baterie. Nepřináší nic převratného Libor Foltýnek 31.12.2024 Tchibo prodává nabíjecí baterie, které na to jdou od lesa a jsou dokonce v akci Libor Foltýnek 25.9.2024