24 hodin s chytrým prstenem od Samsungu: Co dokáže Galaxy Ring? (první pohled)

Samsung začal prodávat v Česku Galaxy Ring a jako správný fanoušek jsem samozřejmě nelenil a okamžitě se vydal do mé oblíbené prodejny v centru Brna. Chytrý prsten Galaxy Ring mám nyní na prstu a jdu se podělit o dojmy.

Jak možná víte, chytrý prsten se kupuje trochu složitěji než třeba chytré hodinky. Musíte totiž trefit přesně velikost, aby vám ani nepadal, ani netlačil. Proto Samsung nabízí zkušební sadu pro změření vaší velikosti. Pokud si ji objednáte na e-shopu, dostanete ji zdarma. Máte 14 dnů na vyzkoušení a objednání.

Pokud zvolíte nákup v prodejně, dáte za sadu 250 Kč. Nejdříve mně prsten ani nechtěli přímo prodat, protože se doporučuje 3 dny nosit testovací kroužek, ale nakonec jsem je přemluvil. Přece jen už mě znají. Překvapilo mě, že mně seděla až největší velikost číslo 15.

Prsten můžete mít ve třech barvách, a to černé, šedé titanové a nebo zlaté. Já si zvolil šedou titanovou. Zajímavé je, že všechny velikosti jsou za stejnou cenu, přestože u větší velikosti kromě většího množství materiálu získáte i větší kapacitu baterie.

Nošení prstenu Galaxy Ring

Podle instrukcí výrobce se má prsten nosit na ruce, kterou méně používáte a na prstu, na jehož sousedních prstech nemáte jiné prsteny. Většinou z toho vychází ukazováček levé ruky.

Pozor, pokud máte na prstu tetování, senzory nebudou správně fungovat. Ovšem zatímco tetování na předloktí, které komplikuje práci chytrým hodinkám, je běžné, ještě jsem snad neviděl, že by někdo měl potetovanou vnitřní stranu prstů.

Dokud jsem pracoval s počítačem, prsten jsem si na ruce ani neuvědomoval. Ani po delší době nedochází k tomu, že by se prsten na prstu pootáčel. Nijak zvlášť ani netlačí. Uvědomíte si ho, až když se pokusíte dát všechny prsty k sobě. Galaxy Ring je silnější než běžný prsten a v takovém případě ho na ruce pocítíte.

Když jsem ale vstal od počítače a začal se věnovat běžným domácím činnostem jako je skládání nádobí do myčky, drobný úklid apod., začal jsem si prsten na ruce uvědomovat. Kdykoliv jsem uchopil něco tvrdého, ať už kovovou páku vodovodní baterie, nerezový hrnec nebo i jen porcelánový hrníček na kafe, prsten každou chvíli o něco ťuknul.

Vzhledem k tomu, že nejsem na nošení prstenů zvyklý – snubní prsten nenosím od doby, kdy ho nedostanu bezpečně na prst a pak dolů – musím jen doufat, že si zvyknu. Obávám se, že poškrábání prstenu Galaxy Ring bude jen otázkou času.

Obsah balení

Prsten obdržíte v hezky vypadající černé krabičce. Po odtrhnutí bezpečnostního proužku otevřete měkký obal a dostanete se k robustnější pevné krabičce, která už skrývá nabíjecí pouzdro. V něm pak najdete vlastní prsten.

Protože pouzdro obsahuje baterii, podobně jako pouzdra ke sluchátkům, měl by být prsten po vyjmutí z pouzdra připravený k práci.

Kromě pouzdra je v balení návod, informace o záruce a bílý nabíjecí kabel USB-C – USB-C. Nabíječka v souladu s moderním přístupem v balení chybí.

Vzhled a zpracování

Prsten má tvar – no jako prsten. Je hladký, ke středu kroužku se mírně zmenšuje a k okrajům zvětšuje. Hladký povrch narušuje značka orientace, která má podobu vystoupnuté čárky. Škoda, že není spíše zapuštěná, působilo by to lépe. Ale na druhou stranu, značka má být orientována do dlaně, takže při správném nošení nebude vidět.

Prsten, resp. jeho vnější rám je z titanu. Barva může být černá, šedá a zlatá. Je to samozřejmě otázka vkusu, ale mně se zvolený jednoduchý vzhled zamlouvá. Vnitřní strana je osázená několika senzory.

Nabíjecí pouzdro je z průhledného plastu. Prsten se pokládá na nabíjecí trn. Musíte dodržet orientaci. Na pouzdře je červená značka, se kterou musí být zarovnaná značka na prstenu. Prsten ale stejně nejde nasadit jinak, bránily by v tom senzory. Značky tedy jen pomáhají nalezení správné orientace.

Okolo nabíjecího trnu je bílé LED světlo, které animovaně ukazuje úroveň nabití pouzdra. Pokud vložíte do pouzdra prsten, zobrazí se modrá animace. Celkově jsou indikace nabití řešené příjemně a dobře se na ně dívá.

Když porovnám nabíjecí pouzdro s pouzdrem ke sluchátkům, pohybujeme se o třídu výš. Nic se neviklá ani nevrže, z pouzdra mám velice dobrý pocit.

Baterie a výdrž

Pro informace si zajdeme na stránky Samsungu:

Velikost prstenu Kapacita baterie Výdrž 6 – 7 18 mAh 5 dnů 8 – 11 19,5 mAh 6 dnů 12 – 13 23,5 mAh 7 dnů

Zajímavé, že se Samsung nezmiňuje o velikosti 14 a 15. Výdrž je uváděná pro typické použití. Na rozdíl od mobilů nebo chytrých hodinek, kde se může používání lišit například v počtu zpráv a frekvenci rozsvěcování displeje, prsten prostě budete mít na prstu a tím to končí. I když jedna výjimka tady je. Povíme si o ní víc v kapitole o software.

Informaci o přesném nabití uvidíte v aplikaci Wearable. Prsten je vidět vždy, když je v dosahu, data o pouzdře se zobrazí, když je prsten vložen uvnitř. Kromě toho lze přibližné hodnoty odečíst podle animace na pouzdře a podle barevného blikání senzorů uvnitř prstenu. Zelená znamená, že prsten má dostatek energie, červená, že potřebuje nabít.

Pokud připojíte pouzdro s vloženým prstenem k nabíječce, nejprve se bude nabíjet prsten a až potom baterie pouzdra. Pouzdro podporuje nabíjení přes přiložený kabel USB-C a také pomocí bezdrátového nabíjení. Prsten je možné nabíjet pouze v pouzdře.

Z prvního reálného měření vyplývá, že za 12 hodin poklesla baterie prstenu na 92 %. To by odpovídalo dekladované 7denní výdrži.

Instalace

Zvláště pokud máte telefon Samsung, je instalace jednoduchá. Spustíte aplikaci Galaxy Wearable, zvolíte vyhledání nového zařízení a pokračujete podle instrukcí. U jiných značek budete muset aplikaci Galaxy Wearable nainstalovat. Nezapomeňte povolit běh na pozadí a vypnout optimalizaci baterie, aby nedocházelo k odpojování.

Během instalace vás provede průvodce nastavením cílů a sledování různých zdravotních veličin jako je tep, teplota či spánek. Prsten spolupracuje s aplikací Samsung Health.

Samsung health

Na rozdíl od chytrých hodinek neměří chytrý prsten zdravotní údaje na vyžádání. Žije vlastním životem a průběžně přenáší data do spárovaného mobilního telefonu.

Lze ale například nastavit detekci příliš vysokého nebo nízkého tepu. V takovém případě se vám na telefonu zobrazí upozornění. Za běžných okolností ale vidíte jen souhrnné informace. Pokud vás zajímá, jaký tep máte právě teď, bez hodinek se neobejdete.

Samsung ostatně v aplikaci doporučuje, abyste nosili zároveň hodinky i prsten. Obě zařízení se doplňují a pokud v hodinkách dojde baterie, prsten bude v měření pokračovat.

Měření spánku: prsten vs hodinky

Srovnejme měření spánku pomocí Galaxy Ring a Galaxy Watch Ultra. Nejprve měření pomocí chytrého prstenu:

A nyní měření pomocí chytrých hodinek:

Přestože se nejedná o měření té samé noci – ani nevím, jak by si Samsung Health poradil s údaji ze dvou zdrojů najednou – je vidět významný rozdíl v naměřeném okysličení krve. I hodinky ukazují hodnoty, které nejsou ze zdravotního hlediska úplně v pořádku.

Hodnoty naměřené chytrým prstenem by ale znamenaly, že můj přístroj na podporu dýchání vůbec nefunguje. V této chvíli nebudu dělat závěry a případně se objednám na kontrolu do spánkové laboratoře.

Gesta

Chytrý prsten není až tak pasivní, jak se mohlo zdát. Můžete nastavit ovládání mobilu pomocí gesta spojení prstů. Gestem lze pak například spustit fotoaparát.

Co je ale ještě geniálnější, gesto lze použít k „ukončení upozornění“. Když se nad tím zamyslíte, neumělo by to třeba vypnout budík?

Cena a dostupnost

Chytrý prsten Galaxy Ring je možné objednat na e-shopu Samsung, koupit ve značkových prodejnách Samsung a nebo třeba na Alze. Zajímavé je, že už nyní se dá na Alze sehnat levněji, konkrétně za 10 681 Kč oproti oficiální ceně 11 499 Kč.

Záruka je 2 roky, ale pozor na to, že Samsung sám uvádí, že výrobek není opravitelný. Není tedy možné počítat s tím, že byste si po několika letech nechali na vlastní náklady vyměnit baterii.

Klady: Zapadá do ekosystému Samsung

Kvalitní provedení

Vzhled

Podpora Zápory: Vyšší cena

Opravdu jen základní funkce

Nelze s ním platit

Není opravitelný

Hodnocení redakce: 85 %

Zaujal vás chytrý prsten Galaxy Ring?