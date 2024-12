Google radí, jak prodloužit výdrž baterie. Nepřináší nic převratného

Výdrž baterie je jednou z největších bolestí dnešních chytrých telefonů

Existují postupy, jak výdrž zvýšit, ale daní za to bývá snížený komfort

Pro pobyt venku a v místnostech platí jiná doporučení

Neznám nikoho, koho by nepotěšila o něco delší vydrž baterie. A kde se informovat o možnostech prodloužení výdrže, když je u autora operačního systému? Google na svých stránkách podpory uvádí 8 tipů, po jejichž aplikování slibuje zvýšení výdrže.

Pojďme se podívat na tipy, které Google nabízí. Pokud ale čekáte něco světoborného, budete asi zklamaní. Celé by se to dalo shrnout do stručného „vypněte co se dá a nejlépe, když ten mobil vůbec nebudete používat„.

8 tipů přímo od Google

Omezte dobu zapnutí obrazovky

Tohle je určitě užitečný typ zvláště pro ty, kteří mají nastavených 10 minut a telefon pak svítí po odložení na stůl úplně zbytečně. Doplnil bych, aby uživatelé neodkládali telefon s aktivním přehrávačem videa nebo obecně s aplikací, která udržuje displej aktivní. Displej pak může zůstat zapnutý i desítky minut, což kromě baterie dává zabrat i samotnému displeji, zvláště pokud jde o technologii AMOLED.

Snižte jas obrazovky

Tento tip najde uplatnění v případě, že se s mobilem pohybujete často venku na slunečním světle. Mobil se snaží co nejvíc zpříjemnit sledování displeje a nastaví jas až za maximum uživatelsky dostupného nastavení. Krátkodobě to může být užitečné, pokud ale jdete na túru do hor, určitě nastavte manuálně nižší jas.

Nastavte automatickou změnu jasu

Skoro by se jeden lekl, jestli Google netrpí schizofrenií. Ale ne, tento tip totiž ocení naopak uživatelé, kteří tráví většinu dne v uzavřených prostorách a mají nastavený manuální jas. A protože občas vyjdou ven, mají jej nastavený na vyšší hodnotu, aby venku aspoň něco viděli a v kanceláři pak displej zbytečně září.

Vypněte zvuky nebo vibrace klávesnice

Vypnutí zvuků neocení jen baterie, ale i vaše okolí. Co se vibrací týče, úspora baterie je nečekaně vysoká, ale daní za to je snížení komfortu při psaní. Zde je na uvážení každého, jestli mu za to těch pár minut navíc stojí.

Omezte aplikace s vysokou spotřebou baterie

Poněkud knížecí rada, spadající do mého souhrnu. Proč kupovat drahý chytrý telefon, pokud na něm nemůžu používat aplikace, které chci? Řekněme si, které aplikace mají nejvyšší dopad na baterii: obecně jsou to hry, navigace, prohlížení webu a videa. Seznam konkrétních žroutů energie ve vašem telefonu najdete v Nastavení → Baterie→ Využití baterie.

Zapněte adaptivní režim baterie

Tuto funkci najdete v Nastavení → Baterie→ Spořič baterie a dole je schovaný přepínač Používat adaptivní baterii. Dobře si ji zapamatujte, budete vědět, kde hledat viníka zpožděných oznámení. Ale energii to ušetří.

Smažte nepoužívané účty

Seznam účtů je v Pixelu 9 trochu schovaný v Nastavení → Hesla, přístupové klíče a účty. Může se stát, že v telefonu máte některé účty pro služby, které jste třeba jen vyzkoušeli, ale účet v telefonu zůstal. Každý takový účet spotřebovává energii, protože u každého probíhá synchronizace. V případě, že máte například víc e-mailových účtů, zvažte přeposílání e-mailů na jeden účet a v telefonu pak mějte jen ten.

Pokud nechcete účty hned mazat, můžete se ponořit do nastavení synchronizace a vypnout nepotřebné kategorie.

Zapněte tmavý režim

Zapnutí tmavého režimu ušetří až 30 % baterie, i když neznáme podmínky daného testu, který pravděpodobně nezohledňoval další žrouty baterie. V každém případě je pro většinu lidí tmavý režim líbivější a jeho zapnutí rozhodně stojí za zvážení. Režim přepnete snadno po stažení lišty rychlého nastavení.

světlý vs. tmavý režim

Zmínili jsme to už na začátku, ale raději to zopakujme: každá legrace něco stojí a boj o lepší výdrž baterie spočívá v kompromisech ohledně toho, kolik funkcí telefonu jsme ochotni obětovat.

Zápasíte s výdrží baterie?

Zdroj: Google