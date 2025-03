Galaxy Ring po měsíci používání. Výhrady se hledají jen těžko (recenze)

Reklama

Galaxy Ring je poměrně nový produkt společnosti Samsung na poli chytrých prstenů. Chytrý prsten je zařízení sloužící k měření tělesných parametrů jako je tep, okysličení krve či teplota kůže. Chytrý prsten může částečně nahradit chytré hodinky, ale oproti nim má méně funkcí, zato je pohodlnější na nošení a déle vydrží na jedno nabití.

Výběr velikosti

Galaxy Ring vyžaduje zvolení správné velikosti. K tomu slouží testovací sada, kterou si můžete nechat zaslat z e-shopu, případně za 250 Kč koupit na prodejně. Doporučuje se nosit kalibrační kroužek 3 dny, abyste si ověřili, že vám opravdu dobře sedne.

Obsah balení

Černé krabička v sobě skrývá prsten, vložený do nabíjecího pouzdra. Pouzdro má vlastní baterii, díky tomu je prsten nabitý a připravený k instalaci. Dále zde najdete klasické papírové dokumenty a nabíjecí kabel. Ten má na obou stranách koncovku USB-C. Nabíječku nehledejte.

Vzhled a zpracování

Prsten má tvar – no jako prsten. Je hladký, ke středu kroužku se mírně zmenšuje a k okrajům zvětšuje. Hladký povrch narušuje značka orientace, která má podobu vystoupnuté čárky. Škoda, že není spíše zapuštěná, působilo by to lépe. Ale na druhou stranu, značka má být orientována do dlaně, takže při správném nošení nebude vidět.

Prsten, resp. jeho vnější rám je z titanu. Barva může být černá, šedá a zlatá. Je to samozřejmě otázka vkusu, ale mně se zvolený jednoduchý vzhled zamlouvá. Vnitřní strana je osázená několika senzory.

Nabíjecí pouzdro je z průhledného plastu. Prsten se pokládá na nabíjecí trn. Musíte dodržet orientaci, v čemž vám pomůže červená značka na pouzdře. S ní musí být zarovnaná značka na prstenu. Prsten ale stejně nejde nasadit jinak, bránily by v tom senzory. Značky tedy jen pomáhají k nalezení správné orientace.

Okolo nabíjecího trnu je bílé LED světlo, které animovaně ukazuje úroveň nabití pouzdra. Pokud vložíte do pouzdra prsten, zobrazí se modrá animace. Celkově jsou indikace nabití řešené příjemně a dobře se na ně dívá.

Když porovnám nabíjecí pouzdro s pouzdrem ke sluchátkům, pohybujeme se o třídu výš. Nic se neviklá ani nevrže, z pouzdra mám velice dobrý pocit.

Jak Galaxy Ring nosit

Co se volby prstu k nošení týče, Samsung doporučuje prst na ruce, kterou méně používáte, a který nesousedí s prstem, na kterém jsou jiné prsteny. Mohlo by dojít k vzájemnému poškrábání. To mohu potvrdit, protože i když se mně Galaxy Ring nosí pohodlněji na prostředníčku, poté, co jsem začal nosit snubní prsten, oba prsteny o sebe naráží a je to nepříjemné. Ukazováček se tak jeví jako nejlepší volba.

Prsten na ruce nijak zvlášť neobtěžuje. Delší dobu jsem nebyl zvyklý nosit prsteny, protože jsem ze snubního trochu vyrostl, takže ho možná vnímám citlivěji než lidé, kteří jsou na prsteny zvyklí. Co se týká srovnání s konkurencí, jedná se spíše o menší prsten.

Bohužel po několika dnech jsem narazil na to, že mně začala pod prstenem praskat kůže. Zlatý snubní prsten mně to nezpůsobuje (nechal jsem si ho zvětšit a zase začal nosit). Nedokážu posoudit, jestli je to velikostí prstenu nebo nějaká alergická reakce.

Baterie a výdrž

Informaci o přesném nabití uvidíte v aplikaci Wearable. Prsten je vidět vždy, když je v dosahu, data o pouzdře se zobrazí, když je prsten vložen uvnitř. Kromě toho lze přibližné hodnoty odečíst podle animace na pouzdře a podle barevného blikání senzorů uvnitř prstenu. Zelená znamená, že prsten má dostatek energie, červená, že potřebuje nabít.

Výdrž dle velikosti prstenu:

Velikost prstenu Kapacita baterie Výdrž 6 – 7 18 mAh 5 dnů 8 – 11 19,5 mAh 6 dnů 12 – 13 23,5 mAh 7 dnů

Výdrž prstenu odpovídá tabulce. Při pravidelném nošení (sundával jsem ho jen do sprchy a při manuální práci, které moc neholduju), jsem ho nabíjel po týdnu. Připomínám, že mám prsten velikosti 15, takže s největší výdrží.

Pouzdro s vloženým prstenem připojené k nabíječce, bude nejprve nabíjet prsten a až potom baterie pouzdra. Nabíjet pouzdro můžete přiloženým kabelem nebo také bezdrátově pomocí Qi. Prsten samotný lze nabíjet pouze pomocí pouzdra.

Instalace

Instalace je velmi jednoduchá, zvláště pokud máte telefon Samsung.. Spustíte aplikaci Galaxy Wearable, zvolíte vyhledání nového zařízení a pokračujete podle instrukcí. U jiných značek budete muset aplikaci Galaxy Wearable nainstalovat. Nezapomeňte povolit běh na pozadí a vypnout optimalizaci baterie, aby nedocházelo k odpojování.

Během instalace vás provede průvodce nastavením cílů a sledování různých zdravotních veličin jako je tep, teplota či spánek. Prsten spolupracuje s aplikací Samsung Health.

Samsung Health

Na rozdíl od chytrých hodinek neměří chytrý prsten zdravotní údaje na vyžádání. Žije vlastním životem a průběžně přenáší data do spárovaného mobilního telefonu.

Lze ale například nastavit detekci příliš vysokého nebo nízkého tepu. V takovém případě se vám na telefonu zobrazí upozornění. Za běžných okolností ale vidíte jen souhrnné informace. Pokud vás zajímá, jaký tep máte právě teď, bez hodinek se neobejdete.

Samsung ostatně v aplikaci doporučuje, abyste nosili zároveň hodinky i prsten. Obě zařízení se doplňují a S Health dokáže data z obou zařízení správně propojit, prsten bude v měření pokračovat. Zároveň si obě zařízení šetří baterii.

Měření spánku

Měření spánku pomocí chytrého prstenu Galaxy Ring vypadá nějak takto:

Prsten měří víceméně stejné informace jako hodinky. Pro optimální měření by bylo ideální mít nasazený prsten i hodinky, jenže to jde proti jednomu z hlavních důvodů, proč si Galaxy Ring pořídit: pohodlí. Na druhou stranu, možná je to dlouholetým zvykem, mně hodinky na ruce vadí méně než Galaxy Ring. Zde musím zmínit jednu věc, kterou jsem první noc nepostřehl nebo spíše nedocenil. Prsten celou noc intenzivní svítí, a to tak, že to je až rušivé.

Gesta

Chytrý prsten není až tak pasivní, jak se mohlo zdát. Můžete nastavit ovládání mobilu pomocí gesta spojení prstů. Gestem lze pak například spustit fotoaparát.

Co je ale ještě geniálnější, gesto lze použít k „ukončení upozornění“. Když se nad tím zamyslíte, neumělo by to třeba vypnout budík? Jak komentoval kamarád, funguje to až moc dobře. Už několikrát zaspal…

Cena a dostupnost

Chytrý prsten Galaxy Ring je možné objednat na e-shopu Samsung, koupit ve značkových prodejnách Samsung a také v jiných e-shopech.

Záruka je 2 roky, ale pozor na to, že Samsung sám uvádí, že výrobek není opravitelný. Není tedy možné počítat s tím, že byste si po několika letech nechali na vlastní náklady vyměnit baterii.

Hodnocení

Ani po měsíčním používání prstenu Galaxy Ring jsem nenarazil na nic, co by se dalo označit za zásadní chybu nebo problém. To, že prsten neumí upozornit vibracemi na oznámení, nebo že s ním nejde platit, jsou vlastnosti, o kterých jsem před koupí věděl.

Po mé zkušenosti bych řekl, že jediným významným faktorem proti nošení chytrého prstenu Galaxy Ring může být to, že si na něj prostě nezvyknete. Pokud jste prsteny předtím nikdy nenosili, určitě nepodceňte nejméně 3denní zkušební dobu s dodaným vzorkem, abyste si ověřili, že vám prsten vyhovuje.

Klady: Zapadá do ekosystému Samsung

Kvalitní provedení

Vzhled

Podpora Zápory: Vyšší cena

Opravdu jen základní funkce

Nelze s ním platit

V noci intenzivně svítí

Hodnocení redakce: 80 %

Používáte nějaký chytrý prsten?