V letadlech Emirates od října nesmíte používat powerbanky. Omezen je i počet, který smíte mít s sebou

Powerbanky mohou způsobit požár, což je zvláště v letadlech velmi nebezpečné
Letecké společnosti omezují powerbanky na palubě po požáru letadla společnosti Air Busan
Nyní se k asijským aerolinkám přidává i letecká společnost Emirates

Libor Foltýnek
Publikováno: 19.9.2025 22:00

Letecké společnosti zpřísňují pravidla ohledně převozu a používání powerbank. Asijské letecké společnosti je omezily už na jaře a nyní se přidává i známá letecká společnost Emirates. Powerbanky sice přímo nezakazuje, ale omezení je citelné.

Powerbanka může být nebezpečná

Důvodem ke zpřísnění pravidel je pravděpodobně nedávný požár letadla společnosti Air Busan, způsobený právě powerbankou. Tehdy došlo ke vznícení naštěstí ještě před startem a cestující byli včas evakuováni. Letadlo už takové štěstí nemělo. Požár tehdy způsobila powerbanka v zavazadle uloženém v přihrádce nad cestujícími.

Nová pravidla Emirates

Společnost Emirates s účinností od 1. října 2025 zakazuje používat powerbanky na palubě letadla. Cestující nesmí nabíjet pomocí powerbanky žádné zařízení a také nesmí nabíjet powerbanku z palubního systému. Naopak nabíjení telefonů z USB portů, kterými jsou letadla vybavena, povolené je.

Powerbanka se musí převážet v příručním zavazadle. V žádném případě nesmí být uložena v odbaveném zavazadle. Toto pravidlo ale platilo už dříve. Powerbanka musí být umístěna v kapse sedadla nebo v tašce pod sedadlem před cestujícím. Powerbanky nesmí být umístěny v úložné přihrádce nad hlavou na palubě letadla. Důvodem je, aby byl případný problém rychle zaznamenán a mohl být okamžitě řešen.

Kapacita a počet

Kromě výše zmíněných omezení se zpřísnil také počet a kapacita. Cestující si může s sebou vzít pouze jednu powerbanku o kapacitě 100 Wh. Kapacita musí být na powerbance viditelně označena. Převod mezi mAh a Wh vypadá následovně: Wh=mAh × V / 1000. Typické napětí článků v powerbance pak bývá 3,7 V. Většina výrobců označuje powerbanky spíše hodnotami v mAh, které jsou pro běžné uživatele čitelnější. Pro jednoduchost lze říct, že 100 Wh odpovídá kapacitě asi 27 000 mAh.

Omezení

Jakkoliv se může omezení zdát přísné, jde o bezpečnost a nové nařízení se opírá o špatné zkušenosti. Vzhledem k tomu, že společnost Emirates má letadla vybavená USB portem, který lze použít k nabíjení mobilů, nejedná se o příliš velký problém. Horší už může být omezení počtu powerbank na palubě. Na druhou stranu, rozumnou powerbanku v případě potřeby koupíte snadno na letišti nebo v každém elektru.

Zdroj: Emirates

O autorovi

Libor Foltýnek

Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují…