Pokud se chystáte cestovat letadlem, měli byste si nejprve ověřit aktuální požadavky a zákazy vašich aerolinek. Může se totiž stát, že vámi vybraná společnost změnila pravidla týkající se cestování s powerbankou. Na vině je incident, kdy právě kvůli vadné powerbance v březnu začalo hořet letadlo společnosti Air Busan.

Jak už jsme vás informovali, Air Busan záhy poté zpřísnila požadavky na cestování s powerbankami a dalšími zařízeními s dobíjecími bateriemi. A k podobnému kroku postupně sahají i další aerolinky.

Lithiové baterie hoří velmi často

Mohlo by se zdát, že požár letadla způsobený powerbankou je velmi výjimečnou událostí. Ale není tomu tak. Z dat Amerického federálního úřadu pro letectví (FAA) vyplývá, že za posledních 9 let došlo k 522 případům, kdy zařízení s lithiovými bateriemi zapříčinily na palubě nějaký problém související s ohněm.

Z toho 211 případů se týkalo přímo powerbank či takzvaných batterypacků (na druhém místě co do četnosti vznícení byly elektronické cigarety). A tak se není čemu divit, že po posledním incidentu aerolinky zbystřily a začínají si právě tato zařízení lépe hlídat.

EVA Air, Uni Air, Hong Kong Airlines, Thai Airways a Singapore Airlines už oznámily, že cestující mají úplný zákaz používat na palubě letadel powerbanky. U ostatních dopravců to zatím možné je, ale vždy je potřeba dodržovat pravidla týkající se maximální kapacity powerbanky.



Ta typicky nesmí překročit 100 Wh. Ale na speciální žádost někdy můžete převážet i tu do 160 Wh. Co to znamená? Zcela běžně můžete cestovat s powerbankou o kapacitě do 26 000 mAh. Ale nikdy nesmí být umístěna do zavazadlového prostoru. Je třeba mít ji v příručním zavazadle a pod dozorem.

Kvůli strachu z možného požáru ovšem společnost AirAsia nově zavedla pravidlo, že powerbanka nesmí být ve skříňce nad hlavou cestujících. Tam by totiž mohl být případný problém odhalen příliš pozdě.

Co se týká tuzemských přepravců, zatím můžete být v klidu. Žádné změny nepřišly, což se ale klidně může v budoucnu změnit.

Aktuálně například Ryanair povoluje přepravu zařízení s lithiovou baterií a USB portem v zavazadlovém prostoru, pokud předem vyjmete lithiovou baterii. Tu si musíte vzít s sebou na palubu, případně si s sebou vezmete celé zařízení. A Smartwings dovolují náhradní lithiové baterie a powerbanky přepravovat jen v příručním zavazadle.

Bojíte se, že v letadle vznikne požár kvůli vadné powerbance?

Zdroj: FAA, Smartwings, Ryanair, AirAsia, Hong Kong Airlines