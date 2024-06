Samsungu se opět nepodařilo uhlídat snímky nadcházejících ohebných telefonů

Některé změny jsou z nich patrné, ale žádnou revoluci nečekejte

Fold6 dostane větší přední displej, ostřejší hrany a (bohužel) identické fotoaparáty

Již za necelé dva týdny se uskuteční velká akce Samsung Unpacked, která slibuje odhalení řady novinek. Renomovaný leaker Evan Blass (@evleaks) nám nyní přináší další várku oficiálně vypadajících snímků, které nám dávají detailní pohled na chystaná zařízení. Tento týden jsme vám přinesli detailní rendery hodinek Galaxy Watch Ultra a nyní se mrkneme na ohebné telefony Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6.

Na snímcích můžeme vidět skládací telefony Z Fold6 a Z Flip6, přičemž Fold se prezentuje v šedé, růžové a tmavě modré barvě, zatímco Flip v šedé, zelené, žluté a světle modré. Oba modely si zachovávají charakteristický vzhled svých předchůdců, žádná revoluce se nekoná. Dvojnásob to platí právě pro ohebné véčko, které vypadá takřka totožně jako loňský model. Fold by se měl dočkat (a už ze samotných snímků je to docela patrné) zvětšení předního displeje, jenž by měl dostat i nový poměr stran, takže bude o něco praktičtější. Honor Magic V2 nebo Oppo Find N to ale bohužel stále není.

Je téměř jisté, že telefony Z Fold6 a Z Flip6 budou poháněny procesorem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy a nabídnou 7 let aktualizací Androidu. Co se týče dalších hardwarových změn, nečekejte nic zásadního. Fold6 má mít stejnou soustavu fotoaparátů jako Fold5 (a tedy i Fold4) a Samsung si tak k vylepšení bude muset pomoci softwarem. Nutno dodat, že snímač ISOCELL GN3 nepatří mezi nejmodernější a takto drahé zařízení by si jistě zasloužilo něco krapet důstojnějšího, například OmniVision OVX9000.

Vychytávky z dílny Galaxy AI ale samozřejmě chybět nebudou a společně s telefony se ukáže také nadstavba One UI 6.1.1, která by měla přinést minimálně dvě nové funkce spojené s umělou inteligencí. Oficiální představení zařízení se očekává 10. července 2024 v Paříži.

Jak se vám líbí nové ohebné telefony od Samsungu?

Zdroj: Evan Blass