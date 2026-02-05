Samsung neuhlídal rendery sluchátek Galaxy Buds4. Nejvíce se změní design krabiček Hlavní stránka Zprávičky Server Android Headlines zveřejnil exkluzivní rendery sluchátek Samsung Galaxy Buds4 a Galaxy Buds4 Pro Základní model zachovává konstrukci bez silikonových náušníků, zatímco verze Pro má zaoblenější design Samsung mění design nabíjecích krabiček a vrací se k obdélníkovému tvaru s průhledným víkem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Internet se v posledních dnech hemží uniklými materiály souvisejícími s chystanými vlajkovými smartphony Samsung Galaxy S26. Nyní k nim přibývají další – server Android Headlines zveřejnil exkluzivní rendery sluchátek Galaxy Buds4 a Galaxy Buds4 Pro, které by měly být představeny společně s novými telefony 25. února. Dva modely, odlišný přístup Samsung opět připravuje dvě varianty bezdrátových sluchátek. Základní Galaxy Buds4 si zachovávají konstrukci bez silikonových náušníků podobně jako předchůdce – jde o přímou konkurenci k základním Apple AirPods. Model Galaxy Buds4 Pro naopak silikonové náušníky nabídne a cílit tak bude na uživatele, kteří preferují lepší izolaci od okolního hluku. Z renderů je patrné, že verze Pro má oproti svému předchůdci zaoblenější hrany, celkově působí kulatěji. Obě sluchátka disponují mikrofonovými otvory na spodní části nožičky i v horní části samotného sluchátka. Návrat ke staršímu designu krabiček Zajímavější změnou prochází nabíjecí pouzdra. Samsung se odklání od krabičky ve stylu AirPods a vrací se k mechanismu používanému u dřívějších generací – sluchátka se do něj tedy nebudou vkládat „na stojáka“, nýbrž pokládat. Zůstane každopádně průhledné víko, přes které uvidíte uložená sluchátka. Pouzdro je dvoubarevné – základna má odlišný odstín než vnitřní část. Samsung Galaxy S26 Ultra se ukazuje na prvním uniklém plakátu. Ve fialové barvě vypadá úchvatně Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Podle dřívějších spekulací by základní Galaxy Buds4 měly obsahovat 42mAh baterii, zatímco model Pro údajně nabídne 57mAh článek. Je pravděpodobné, že za základní model bude Samsung chtít zhruba 3 tisíce korun, kdežto za model Pro klidně i dvojnásobek. Na potvrzení cen si ale ještě budeme muset počkat. Která verze Galaxy Buds4 by vás zajímala více? Zdroj: Android Headlines O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka Samsung sluchátka únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025