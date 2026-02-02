Samsung Galaxy S26 Ultra se ukazuje na prvním uniklém plakátu. Ve fialové barvě vypadá úchvatně Hlavní stránka Zprávičky Leaker Evan Blass zveřejnil první oficiální propagační plakát Samsung Galaxy S26 Ultra Telefon se na materiálu ukazuje ve fialové barvě Cobalt Violet, která bude zřejmě hlavní marketingovou variantou Plakát odhaluje zaoblené rohy a redesignovaný fotomodul sjednocující tři ze čtyř snímačů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Úniky okolo chystaného Samsung Galaxy S26 Ultra se v posledních dnech jen hrnou. Krátce poté, co server Android Headlines zveřejnil oficiální rendery a specifikace vrcholného modelu, přichází další zásadní leak. Uznávaný insider Evan Blass nyní sdílel první oficiální propagační plakát chystaného telefonu. Fialová jako hlavní barva letošní generace Na uniklém plakátu se Galaxy S26 Ultra prezentuje ve fialové barvě Cobalt Violet, což potvrzuje dřívější spekulace o tom, že právě tato varianta bude hrát prim v marketingové kampani. Plakát poskytuje detailní pohled na zaoblené rohy zařízení, které působí měkčeji než u předchozí generace. Pozornost ale poutá především nový fotomodul na zadní straně. Ten nově sjednocuje tři ze čtyř zadních fotoaparátů do jednoho vystupujícího ostrůvku, zatímco čtvrtý snímač zůstává umístěn samostatně. Co už víme o specifikacích Díky předchozím únikům máme poměrně jasnou představu o výbavě Galaxy S26 Ultra. Telefon dostane 6,9″ QHD+ Dynamic AMOLED displej a pohánět jej bude procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Baterie si zachová kapacitu 5 000 mAh a součástí balení bude tradičně stylus S Pen. Samsung Galaxy A57 a Galaxy A37 unikají na oficiálních renderech. Podívejte se, jak budou vypadat budoucí hity střední třídy Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Fotografická sestava zahrnuje 200Mpx hlavní snímač, 50Mpx ultrašíro, 10Mpx teleobjektiv a 50Mpx periskopický teleobjektiv. Telefon poběží na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8.5. Kromě fialové by měl Samsung nabídnout také varianty Black, White, Silver Shadow, Sky Blue a Pink Gold. Líbí se vám fialová barva Galaxy S26 Ultra? Zdroje: Evan Blass/Substack O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra únik vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025