Velký únik odhaluje Samsung Galaxy S26 Ultra! Takhle vypadá na oficiálních obrázcích Hlavní stránka Zprávičky Necelý měsíc před premiérou unikly oficiální rendery Samsung Galaxy S26 Ultra Telefon nabídne 6,9" QHD+ displej, Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 200Mpx hlavní fotoaparát Samsung údajně přichystá šest barevných variant včetně Cobalt Violet a Pink Gold Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Do oficiálního představení nové vlajkové řady Samsung Galaxy S26 zbývá zhruba měsíc, ale už teď máme poměrně jasnou představu o tom, jak bude vypadat vrcholný model Ultra. Server Android Headlines totiž zveřejnil oficiální rendery a potvrzené specifikace chystaného telefonu. Fialová barva a nový design zad Uniklé snímky ukazují Galaxy S26 Ultra ve dvou barvách – Cobalt Violet a Black. Design nepřekvapí nikoho, kdo sledoval předchozí úniky, ale nyní máme pohled na finální podobu zařízení. Telefon disponuje plochým displejem s centrálním průstřelem pro selfie kameru a minimálními symetrickými rámečky. Na zadní straně najdeme trojici vertikálně uspořádaných fotoaparátů na vystupujícím ostrůvku, který je jednoznačně inspirován tím, jaký využívají skládačky řady Galaxy Z Fold. Potvrzené specifikace Galaxy S26 Ultra má dostat 6,9″ QHD+ Dynamic AMOLED displej a pohánět jej bude Snapdragon 8 Elite Gen 5 (článek serveru Android Headlines bohužel nepotvrzuje, zda opět půjde o vylepšenou verzi s vyššími takty, nebo nikoliv). Baterie zůstává na kapacitě 5 000 mAh a součástí balení bude opět stylus S Pen. Rozměry činí 163,6 × 78,1 × 7,9 mm při hmotnosti 214 gramů. Fotografická výbava zahrnuje 200Mpx hlavní snímač, 50Mpx ultrašíro, 10Mpx teleobjektiv a 50Mpx periskopický teleobjektiv. Přední kamera nabídne rozlišení 12 Mpx. Telefon poběží na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8.5. Kromě dvou zobrazených barev by měl Samsung nabídnout také varianty White, Silver Shadow, Sky Blue a Pink Gold. Těšíte se na novou generaci Galaxy S? Zdroj: Android Headlines O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025