Samsung Galaxy A57 a Galaxy A37 unikají na oficiálních renderech. Podívejte se, jak budou vypadat budoucí hity střední třídy

Server Android Headlines zveřejnil oficiálně vypadající rendery Samsung Galaxy A37 a Galaxy A57 Galaxy A57 se minulý týden ukázal také na reálných fotografiích z čínské certifikace TENAA Oba telefony by měly dorazit už v únoru 2026, tedy dříve než jejich předchůdci

Adam Kurfürst
Publikováno: 29.1.2026 14:00

Zatímco Samsung tradičně odhaluje své střední třídy až v březnu, letos to vypadá na dřívější start. Na internetu se objevily oficiálně vypadající rendery připravovaných modelů Galaxy A37 a Galaxy A57, které prozrazují finální design obou telefonů. O jejich zveřejnění se postaral server Android Headlines.

Galaxy A57: Evoluce bez velkých překvapení

Galaxy A37: První pohled na levnějšího sourozence

Kdy se dočkáme?

Galaxy A57: Evoluce bez velkých překvapení

Dražší z dvojice se na renderech ukazuje v černé barvě a designově navazuje na předchůdce. Telefon disponuje plochým displejem s centrovaným průstřelem pro selfie kameru a tenkými rámečky – spodní je tradičně o něco širší. Na pravé straně si můžete všimnout prvku Key Island, kdy tlačítka sedí na mírně vyvýšené části rámu.

Vzadu najdeme trojici fotoaparátů ve vertikálním uspořádání. Díky dřívějším únikům víme, že půjde o 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultraširokoúhlou kameru a 5Mpx makro. O výkon se postará Exynos 1680, který v benchmarcích předvedl zhruba 15% nárůst oproti současnému Exynosu 1480.

Displej má mít 6,6″ úhlopříčku s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí. Baterie zůstává na 5 000 mAh s podporou 45W nabíjení. Telefon poběží na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8.

Galaxy A37: První pohled na levnějšího sourozence

U modelu Galaxy A37 jde o první únik designu. Rendery ukazují telefon v levandulové barvě a na první pohled působí téměř identicky jako A57. Drobný rozdíl najdeme v provedení Key Islandu – tlačítka zde nejsou tak výrazně vyvýšená.

Zajímavé je, že levnější model dostane stejný 50Mpx hlavní snímač Sony IMX906 jako dražší sourozenec. Ultrašíro bude mít pouze 8 Mpx a makro zůstává na 5 Mpx. Baterie by měla mít opět kapacitu 5 000 mAh s 45W nabíjením.

Kdy se dočkáme?

Podle dostupných informací Samsung plánuje představení obou telefonů již příští měsíc. To je nezvykle brzy – loňské modely A36 a A56 se světu ukázaly až 2. března. Softwarová podpora by měla odpovídat předchůdcům, tedy šest let aktualizací Androidu a stejně dlouhá podpora bezpečnostních záplat.

Těšíte se na novou generaci řady Galaxy A?

Zdroje: Android Headlines (1, 2)