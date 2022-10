Během srpnové prezentační akce Galaxy Unpacked korejský Samsung představil mimo jiné také nová prémiová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds2 Pro. Novinka měla do světa “špuntů” této značky přinést několik pozitivních změn v čele s efektivnějším potlačením okolního hluku (ANC), příjemnějšími tvary a v neposlední řadě také vyšší kvalitou zvuku. Jak moc se to vydařilo, na to snad odpoví tato recenze…

Recenze Samsung Galaxy Buds2 Pro

Obsah balení

V této oblasti Samsung nikterak nepřekvapil a krabička se sluchátky tak obsahuje vše, na co jsou majitelé dřívějších Buds či mnoha jiných bezdrátových sluchátek pravděpodobně zvyklí. V boxu je k nalezení pouzdro se sluchátky, nabíjecí kabel s USB-C koncovkami na obou stranách, tradiční základní manuál a rovněž dva páry různě velikých vyměnitelných špuntů pro případ, že by ty základní neseděly v uchu.

Design sluchátek

Ačkoli vzhled nebo ergonomie nebývají zrovna často významnou novinkou mezi různými generacemi sluchátek, tady tomu tak opravdu je. V obou ohledech. Osobně se mi velmi líbí, že se Samsung tentokrát rozhodl upustit od lesklých ploch a jakéhosi rozdělení sluchátek na dvě poloviny, a vsadil na matné zpracování. Galaxy Buds2 Pro tak na mě hned působí trochu elegantnějším dojmem.

Korejské firmě se rovněž podařilo vše podstatné (včetně dostatečně velké baterie, jak se dozvíte později) dostat do trochu menšího, lehčího a lépe tvarovaného těla sluchátek, která jsou velmi pohodlná. Minimálně oproti starším špuntovým Galaxy Buds rozhodně ano. Jak jsem se přesvědčil, tento můj dojem sdílí spousta dalších recenzentů a uživatelů na internetu, takže se Samsung těmito proporčními změnami chlubil oprávněně.

Pro pořádek upřesním, že jednotlivá sluchátka Galaxy Buds2 Pro mají rozměry 19,9 x 21,6 x 18,7 milimetrů, hmotnost 5,5 gramu a ochranu IPX7. Díky ní jsou špunty schopné přežít i ponoření do vody. Pouzdro má znovu oválný čtvercový tvar, příjemné otevírání a sluchátka se z něj dobře vytahují, což u některých konkurentů úplně neplatí.

Zvukové vlastnosti

Představení nových sluchátek by nedávalo moc smysl, pokud by příchod další verze neznamenal i zlepšení po stránce zvuku. V tomto ohledu se hodí Galaxy Buds2 Pro srovnávat s předchozí Pro verzí, která se v rámci značky doposud chlubila nejlepší kvalitou.

Galaxy Buds2 Pro: Official Film | Samsung

Velkou novinkou je, že nová sluchátka disponují vyšší 24bitovoou hloubkou zvuku, za což jsou zodpovědné Bluetooth 5.3 a vylepšený škálovatelný kodek Samsung Seamless Codec HiFi. Pokud má někdo až tak vytříbený sluch, tento upgrade jistě ocení. Jestliže tedy má jako zdroj zvuku Samsung zařízení a v uvedené kvalitě také zdrojové audio stopy. Pro velkou spoustu uživatelů půjde jen o papírově zajímavé vylepšení, které nevyužijí, ale i tak si Samsung zaslouží pochvalu.

Galaxy Buds2 Pro jinak odporují pouze kodeky SBC a AAC, což je trochu degraduje po připojení k zařízení jiné značky. I tak ale mají tradičně díky ladění od AKG velmi kvalitní zvuk s cinkavými výškami i hlubokými basy. O něco lepší se pak skutečně jeví také ANC, které se opírá o ještě citlivější mikrofony a chytřejší AI, která filtruje okolní ruch od přehrávaného obsahu. Je u něj možné měnit intenzitu.

K dispozici je také transparentní mód pro pohodlné a bezpečné poslouchání dění v okolí nebo funkce 360 Audio, která se stará (opět zase jen ve spojení se Samsung zařízením) o to, že zvuk uslyšíte vždy směrově orientovaný podle umístění zdroje. Je zde i podpora 5.1 a 7.1 Dolby. Co se týká kvality telefonních hovorů, tak tady opět není absolutně co vytknout.

Aplikace a ovládání

Na straně telefonu či tabletu je softwarovou oporou sluchátek Galaxy Buds2 Pro známá aplikace Galaxy Wearable s patřičným doinstalovaným pluginem. Oproti ovládání starších Buds se na hlavní kartě nic velkého nezměnilo. Najdeme zde tedy stav nabití sluchátek i pouzdra, přepínače pro detekci hlasu i zmíněné 360 Audio a v neposlední řadě přepínání mezi ANC, transparentním módem a běžným poslechem.