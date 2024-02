Funkce Galaxy AI zamíří z telefonů i do bezdrátových sluchátek

K dispozici budou funkce Živý překlad a Tlumočník

K ani jedné z funkcí nepotřebujete internetové připojení

S umělou inteligencí se v posledních měsících roztrhl pytel. Trend letošního roku (minimálně u vlajkových telefonů) nastavil na sklonku roku Google, nedávno na něj se svou Galaxy AI navázal Samsung. Ta je v tuto chvíli k dispozici pouze u telefonů řady Galaxy S24, ale podle všeho je za rohem update i do loňských vlajek. Telefony navíc nebudou jediným odvětvím, do něhož bude jihokorejská firma svou AI chtít nasadit. Další na řadě budou totiž sluchátka, Galaxy AI se dostane hned do třech modelů.

Samsung navíc neotálel a aktualizaci už vyslal (skrz OTA) do Indie, konkrétně do Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds 2 a Galaxy Buds FE. Všichni uživatelé mají nově k dispozici dvojici funkcí z repertoáru Galaxy AI – Živý překlad umožňuje při hovorech překládat hovory v reálném čase, zatímco Tlumočník dokáže obousměrně přeložit konverzaci mezi dvěma uživateli. Nutno však dodat, že ani jedna z funkcí zatím není v češtině, což se má ale v dohledné době změnit.

V tiskové zprávě společnost uvedla, že: „Uživatelé mohou mluvit přímo do mikrofonu sluchátek Buds a jejich přeložený hlas bude nyní k dispozici prostřednictvím řady Galaxy S24, což umožňuje téměř přirozenou konverzaci mezi dvěma osobami, z nichž každá drží smartphone řady Galaxy S24, respektive Galaxy Buds, a odpadá tak nutnost předávat telefon a řídit překládaný hovor.“

Ani jedna funkce tedy nepotřebuje internetové připojení, avšak je přímo vázána na telefony, což není překvapující informace. Strojové učení, respektive umělá inteligence potřebuje hromadu výkonu, kterého se ještě minimálně pár let přímo ve sluchátkách nedočkáme. Na redakčních Galaxy Buds2 Pro zatím aktualizace není k dispozici, pokud některá z výše uvedených sluchátek máte, dejte nám schválně vědět do komentářů, zda ji máte dostupnou.

