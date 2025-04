Jak pomáhá Galaxy AI v každodenním životě? Zkušenosti po třech měsících

V posledních letech se umělá inteligence stala skloňovaným tématem napříč technologickým světem a samozřejmě ani mobilní telefony nezůstaly stranou. Samsung se svou řadou Galaxy AI patří mezi průkopníky tohoto trendu a jeho chytré funkce dlouhodobě nasazuje ve svých špičkových telefonech. Používám Galaxy S25 Ultra už několik měsíců jako svůj hlavní telefon a musím uznat, že mnoho AI funkcí se mi dostalo doslova pod kůži. Které z nich skutečně stojí za to a jak se osvědčují v běžném provozu?

Výběr AI: konec otravného ořezávání

Mezi méně propagované, ale neskutečně praktické funkce patří AI Select. V podstatě jde o vylepšení klasického výběru oblasti na obrazovce, který je nyní díky umělé inteligenci mnohem přesnější a inteligentnější. Najdete ji v nabídce bočního panelu Edge, odkud ji můžete kdykoliv vyvolat.

Jak to funguje v praxi? Jednoduše vymezíte oblast, kterou chcete zachytit, a Galaxy AI vám nabídne relevantní akce. Pokud vyberu část textu, nabídne mi možnost kopírování, překladu nebo shrnutí. U fotek mi umožní rychlou úpravu nebo sdílení, u videí zase vytvoření GIFu nebo sestřih. Konečně nemusím dělat screenshot celé obrazovky, abych poté v galerii pracně ořezával to, co jsem vlastně chtěl.

Osobně nejvíc využívám tuto funkci při práci s textem z jiných aplikací, kde často potřebuji jen část informací překopírovat jinam. Jistě, není to revoluční vylepšení, ale patří mezi ty funkce, které používám denně, aniž bych si uvědomoval, že jde o umělou inteligenci. A to je vlastně znak dobré technologie – když funguje tak přirozeně, že nad ní ani nepřemýšlíte.

Circle to Search: vyhledávání pohledem

Funkce Circle to Search není výhradně záležitostí Samsung telefonů (najdete ji i na Xiaomi, Pixelech a dalších mobilech), ale přesto jí zmíním. Stačí podržet domovské tlačítko (nebo spodní lištu, pokud používáte gesta) a můžete zakroužkovat cokoliv na obrazovce, o čem chcete zjistit více informací.

Circle to Search zvládá identifikovat téměř cokoliv – od jídla v restauraci přes historické budovy až po neznámé elektronické součástky. Funkce ale exceluje zejména při nákupech. Nedávno jsem si v obchodě vyhlédl nové boty, ale nebyl jsem si jistý cenou. Stačilo je vyfotit, zakroužkovat a během pár sekund jsem měl srovnání cen z různých e-shopů.

Obzvlášť silná je tato funkce právě při vyhledávání informací o produktech a srovnávání cen. Oproti klasickému Google Lens je Circle to Search mnohem rychlejší a přímočařejší – nemusíte otevírat speciální aplikaci, všechno se děje přímo „přes“ aktuálně zobrazenou aplikaci nebo webovou stránku, což výrazně zrychluje celý proces.

Psaní pod taktovkou AI: klávesnice, která myslí

Zatímco u mnoha funkcí umělé inteligence můžeme diskutovat o jejich praktičnosti, asistent psaní v klávesnici Samsung je skutečným pomocníkem. Jakmile napíšete zprávu nebo email, můžete klepnutím na ikonu Galaxy AI text nechat přeformulovat podle vašich preferencí.

Systém nabízí několik stylů – od profesionálního přes zdvořilý až po neformální nebo dokonce „emoji“ styl. Lze si zvolit také délku textu od stručné odpovědi po komplexnější vysvětlení. V českém jazyce zatím funguje dobře zejména přepis do profesionálního nebo naopak neformálního stylu.

Během testování jsem tuto funkci nejvíce ocenil při psaní formálních emailů, kdy jsem často začal nestrukturovaným „proudem vědomí“ a poté nechal AI text upravit do profesionální podoby. Překvapivě dobře tato funkce funguje i pro zjednodušení složitých myšlenek – pokud píšete technický text a potřebujete ho vysvětlit laikovi, AI vám s tím dokáže výrazně pomoci, což umí většina chatbotů, avšak v tomto případě můžete opět zůstat v aplikaci.

Audio Eraser: zbavte se rušivých zvuků

Audio Eraser patří mezi nejzajímavější novinky, které přišly s řadou Galaxy S25. Funkce umí identifikovat a odfiltrovat nežádoucí zvuky z vašich nahrávek a videí. V praxi to funguje tak, že Galaxy AI rozdělí zvukovou stopu do několika kategorií – hlasy, hudba, vítr, dopravní hluk a další ruchy – a vy můžete upravit hlasitost každé z těchto složek.

Zkusil jsem nahrát video na rušné ulici a následně použít Audio Eraser k odstranění dopravního hluku. Výsledek byl překvapivě dobrý – hlas zůstal zřetelný a čistý, zatímco rušivé elementy byly potlačeny. Určitě nejde o profesionální audiomastering, ale na mobilní telefon je to skutečně působivé.

Kde tato funkce exceluje, jsou rodinná videa. Každý rodič ví, jak složité je natočit děti tak, aby byl slyšet jejich hlas a ne okolní chaos. Audio Eraser mi několikrát zachránil rodinné záběry tím, že dokázal zvýraznit hlasy a potlačit okolní hluk.

Je však třeba poznamenat, že při agresivnějším filtrování začínají hlasy znít trochu nepřirozeně. Je to klasický problém všech algoritmů pro redukci šumu – čím více šumu odstraníte, tím více ovlivníte i samotný zvuk. Přesto jde o funkci, která vám může zachránit jinak skvělé video znehodnocené špatným zvukem.

Generative Edit: fotky podle vašich představ

Funkce Generative Edit v galerii Samsung nabízí schopnosti, o kterých jsme ještě před pár lety mohli jen snít. V podstatě jde o nadopovanou verzi Google Magic Eraseru, která umožňuje nejen odstranit nežádoucí objekty z fotek, ale také je přesouvat nebo dokonce měnit jejich velikost.

Vyzkoušel jsem několik složitějších úprav – například odstranění turistů z fotky historické budovy nebo přesunutí osoby na kompozičně lepší místo v záběru. Galaxy AI zvládla tyto úkoly překvapivě dobře, i když u komplexnějších změn jsou občas vidět artefakty nebo nepřirozené přechody.

Když jsem však odstranil větší objekt z fotky, systém dokázal rekonstruovat pozadí způsobem, který byl často k nerozeznání od originálu. Tato funkce vynikne zejména při úpravě krajiny, kde je pozadí relativně pravidelné – třeba obloha, pláž nebo travnatá plocha.

Za zmínku stojí i možnost rotace snímku s automatickým doplněním chybějících okrajů. Kdo někdy rovnal horizont na fotce, ví, jak otravné je následné ořezávání. Galaxy AI dokáže automaticky doplnit okraje tak, že nemusíte fotku zmenšovat.

Zkušené oko sice rozpozná, že fotka byla upravena, přesto pro běžné sdílení na sociálních sítích nebo rodinné fotky jde o mimořádně užitečný nástroj.

Gemini: nová dimenze asistenta

I když Gemini není (stejně jako Circle to Search) funkce výhradně z dílny Samsungu, díky úzké spolupráci s Googlem má na telefonech Galaxy zvláštní postavení. Na rozdíl od některých jiných značek, kde je Gemini jen další aplikací, v Galaxy S25 je integrovaný do samotného systému a spolupracuje s nativními aplikacemi Samsungu.

To v praxi znamená, že můžete Gemini požádat o akce napříč různými aplikacemi. Během testování jsem například požádal: „Najdi všechny moje schůzky v Samsung Kalendáři na příští týden a přepošli je kontaktu Táta do SMS zprávy.“ Gemini úkol zvládl bez problémů – prošel kalendář, sestavil seznam a odeslal ho přes vybranou aplikaci.

Pro české uživatele je dobrou zprávou, že Gemini už vcelku dobře funguje i v češtině. Jak jsem psal v našem nedávném článku, můžete ho využít pro posílání zpráv, nastavování budíku, vytáčení hovorů a nově i pro práci s kalendářem. Funguje to překvapivě spolehlivě i s českou diakritikou a hovorovými výrazy.

Hlavní rozdíl oproti dřívějším asistentům je v porozumění kontextu. Gemini si pamatuje předchozí dotazy a dokáže na ně navazovat. Když se ho například zeptáte na restaurace v okolí a poté upřesníte „ukaž jen italské“, rozumí, že stále mluvíte o restauracích, a nemusíte dotaz formulovat znovu.

V poslední aktualizaci přibyla také funkce Gemini Live s projektem Astra, která umožňuje sdílet s asistentem v reálném čase obraz z kamery nebo obsah displeje. Díky tomu může Gemini vidět to, co vidíte vy, a mnohem lépe vám poradit. Tuto funkci oceníte při nákupech, opravách, studiu nebo na cestách.

Co je ale podstatné – inteligenci Gemini si může vychutnat každý uživatel telefonu Samsung s Androidem 10 a novějším. Pro plné využití některých pokročilejších funkcí jako je právě Astra je ale potřeba předplatné Gemini Advanced, které je součástí balíčku Google One AI Premium. Uživatelé Galaxy S25 mají ale určitou výhodu – Samsung jim poskytuje šestiměsíční předplatné Gemini Advanced zdarma, standardně vychází na 549,99 Kč měsíčně.

Limit umělé inteligence: česká podpora

I když Galaxy AI nabízí impozantní sadu funkcí, má zatím jeden podstatný limit – ne všechny funkce jsou plně dostupné v češtině. Zatímco Gemini zvládá češtinu velmi dobře, některé specializovanější funkce jako je Live Translate při hovorech jsou momentálně omezené.

Budoucnost Galaxy AI: co nás čeká?

Samsung slibuje, že funkce Galaxy AI budou pro uživatele telefonů Galaxy S24 a Galaxy S25 zdarma do konce roku 2025. Co bude následovat potom, zůstává otázkou. Některé spekulace naznačují, že část funkcí by mohla být zpoplatněna formou předplatného, ale osobně věřím, že minimálně základní funkce zůstanou zdarma.

Co se týče budoucího vývoje, je pravděpodobné, že uvidíme hlubší integraci umělé inteligence do ekosystému Samsung. Už nyní pozorujeme, jak funkce AI postupně pronikají do dalších zařízení jako jsou tablety nebo chytré hodinky. Logickým krokem by bylo propojení těchto zařízení tak, aby spolu inteligentně komunikovala a vytvářela komplexnější ekosystém.

Další velkou oblastí pro rozvoj je zdravotnictví. Samsung již nyní sbírá díky svým hodinkám a prstýnkům množství zdravotních dat, která by s pomocí AI mohla poskytovat hlubší vhled do zdravotního stavu uživatelů. Samozřejmě zde bude klíčové, jak se výrobce vypořádá s otázkami soukromí a bezpečnosti.

V neposlední řadě lze očekávat další vylepšení stávajících funkcí. Zejména technologie pro úpravu fotografií a videí mají před sebou ještě velký potenciál pro zdokonalení. S každou generací jsou výsledky přirozenější a věrohodnější, a tento trend bude pravděpodobně pokračovat.

Závěr: stojí Galaxy AI za to?

Po několika měsících intenzivního používání Galaxy S25 Ultra a jeho AI funkcí musím konstatovat, že Samsung našel v umělé inteligenci skutečně užitečného společníka, nikoliv jen marketingový trik. Na rozdíl od mnoha konkurenčních implementací AI, které často působí jako řešení hledající problém, se většina funkcí Galaxy AI skutečně hodí v každodenním životě.

Nejvíce oceňuji, že Samsung se zaměřil na praktické funkce, které šetří čas a usnadňují běžné úkoly. Ať už jde o inteligentní shrnutí dne v Now Brief, rychlé vyhledávání pomocí Circle to Search nebo úpravu fotografií v Generative Edit, všechny tyto funkce přinášejí hmatatelnou hodnotu.

Pokud přemýšlíte o nákupu nového telefonu a váháte, zda za funkce umělé inteligence připlatit, osobně si myslím, že v případě Samsungu to smysl dává. Galaxy AI není jen módní výstřelek, ale skutečně užitečný nástroj, který se s každou aktualizací zlepšuje a rozšiřuje. A co víc, část funkcí funguje přímo na zařízení, což znamená, že respektuje vaše soukromí a funguje i bez připojení k internetu.

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci se společností Samsung. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

