Jak ovládat (nejen) Samsung hlasem česky a co všechno umí?

Ovládání telefonu hlasem už dávno není sci-fi, ale realita, která se neustále vylepšuje. S příchodem Google Gemini se možnosti hlasového ovládání posunuly na zcela novou úroveň. A nejlepší zpráva? Konečně si můžeme užívat řadu těchto funkcí i v češtině! Podíváme se, co všechno dokáže umělá inteligence Gemini (nejen) na vašem Samsungu a jak může usnadnit každodenní používání telefonu.

Kalendář přes hlasový příkaz – konečně to funguje

„Přidej mi na pátek schůzku s Jan Novák v deset dopoledne“ – Gemini správně rozpozná den, čas i jméno, pak jen potvrdím a události je v kalendáři. Nemusím otevírat aplikaci, klikat na datum, zadávat čas a ukládat. V situacích, kdy si potřebuji rychle poznamenat termín schůzky během telefonátu, když mám plné ruce nebo řídím, je tahle funkce k nezaplacení.

Co mě překvapilo, bylo, jak dobře Gemini zvládá i složitější zadání. Když řeknu „Naplánuj mi příští úterý kontrolu u zubaře na 14:30,“ vypořádá se s tím bez zaváhání. Dokonce chápe i opakování. Příkaz „Každou středu mi naplánuj trénink od 18 do 19 hodin“ vytvoří přesně to, co byste očekávali – sérii událostí.

Kde to trochu drhne, je úprava už vytvořených událostí. Příkaz „Přesuň páteční schůzku s Honzou na jedenáctou“ někdy funguje, jindy ne. Záleží, jak moc je váš kalendář zaplněný a jestli Gemini dokáže identifikovat, o kterou událost jde.

Posílání zpráv a hovory – nejpraktičtější funkce

Asi nejčastěji používám hlasové ovládání pro posílání zpráv. „Napiš zprávu kontaktu „Laska“, že nakoupím cestou domů,“ je přesně ten typ příkazu, který šetří čas. Gemini si kontakt najde, text přesně přepíše a pak už jen potvrdíte odeslání.

Samozřejmě dokáže zachytit i složitější věty a překvapivě dobře si poradí i s hovorovou češtinou. Když řeknu „Napiš tátovi, že dorazím pozdějc,“ pochopí to správně. Jen u dlouhých zpráv občas zamění tečku za konec zprávy, takže vám ze složitého souvětí udělá dvě oddělené myšlenky.

S telefonováním je to ještě jednodušší – stačí říct „Zavolej mamce“ a hovor se vytočí. Funguje to dobře i s méně používanými kontakty nebo s kontakty, které máte pojmenované přezdívkou. Jestli něco skutečně oceňuji, tak je to právě schopnost Gemini poradit si s hovorovými názvy kontaktů. Dokonce i „Zavolej trotl“ funguje, pokud máte kontakt takto pojmenovaný (ano, kamaráda mám pojmenovaného asi 10 let stejně a dospělost mě dosud nedonutila název změnit).

Projekt Astra – když Gemini konečně vidí vašima očima

Nedlouho před vydáním tohoto článku přišla zajímavá zpráva – Google spustil zásadní novinku pro uživatele Gemini, která podle mně dost zásadně mění způsob, jak umělá inteligence vnímá svět. Projekt Astra, o němž Google hovořil už na loňské konferenci I/O 2024, konečně míří do rukou běžných uživatelů. A je to bomba!

Oč vlastně jde? Gemini Live dostává supervylepšení, díky kterému můžete s AI sdílet v reálném čase obraz z kamery vašeho telefonu nebo přímo obsah obrazovky. V praxi to znamená, že namísto složitého popisování můžete Gemini jednoduše ukázat, co vidíte nebo s čím potřebujete pomoct.

Jak Astra funguje v praxi

Po aktualizaci najdete v aplikaci Gemini nová tlačítka – při spuštění překryvného rozhraní Gemini uvidíte volbu „Sdílet obrazovku s režimem Live“, zatímco v režimu Gemini Live přibude ikonka kamery v dolní části obrazovky.

Při sdílení obrazovky Google používá nový typ notifikace podobný telefonnímu hovoru. V oznamovací liště se objeví malá pilulka s počítadlem (vedle hodin), který vám umožňuje okamžitě přejít do plného rozhraní. Po aktivaci můžete klást otázky o čemkoliv, co vidíte na displeji, a vést plnohodnotnou konverzaci.

Pokud zvolíte živé video, otevře se hledáček, který zabírá většinu displeje a ukazuje, co Gemini právě vidí vaší kamerou. Ve výchozím stavu se aktivuje zadní kamera, ale stačí klepnout na přepínač v pravém dolním rohu hledáčku pro přepnutí na selfie kameru. Pak můžete pokládat jakékoli dotazy týkající se toho, co kamera zachycuje, a Gemini odpoví s využitím svých znalostí.

Široká podpora zařízení

Ačkoliv se původně spekulovalo, že tato funkce bude výsadou nejnovějších telefonů Pixel a Galaxy S25, realita je mnohem příznivější. Google oficiálně potvrdil, že Astra funguje na jakémkoli zařízení s Androidem 10 a novějším. Jedinou podmínkou je předplatné Gemini Advanced, které je součástí balíčku Google One AI Premium za 549 Kč měsíčně.

Majitelé Galaxy S25 mají výhodu – Samsung jim poskytuje šestiměsíční předplatné Gemini Advanced zdarma, takže mohou tyto funkce využívat bez dodatečných poplatků. Není tedy překvapením, že výrobce mobilů úzce spolupracuje s Googlem na integraci AI do svých zařízení.

Praktické využití

Mít AI, která vidí, co vidíte vy, otevírá neuvěřitelné možnosti:

Při opravách domácích spotřebičů můžete ukázat problém a zeptat se na řešení

V obchodě ukážete produkt a zeptáte se na recenze nebo srovnání s konkurencí

Při studiu ukážete učebnici nebo matematický problém a necháte si vysvětlit řešení

Na cestách můžete fotit cedule v cizím jazyce a nechat si je přeložit

Při nákupu nábytku můžete Gemini ukázat svůj pokoj a zeptat se, jestli se tam daný kus vejde

Sdílení obrazovky pak pomáhá při navigaci složitými aplikacemi, vysvětlování chybových hlášek nebo třeba analýze grafů a tabulek.

Vyhledávání a Gmail – rychlý přístup k informacím

„Kdy hraje Slavia další zápas?“ nebo „Jaké bude zítra počasí v Karlových Varech?“ – tohle jsou typické dotazy, kde Gemini exceluje. Odpověď dostanete během vteřiny a je většinou přesná a relevantní.

Propojení s Gmailem je další oblast, kde se Gemini osvědčuje. „Najdi mi poslední email od Alza“ nebo „Ukaž mi faktury z minulého měsíce“ funguje překvapivě spolehlivě.

Co mě zaujalo, je, že Gemini dokáže propojit různé typy informací. Když se zeptám „Kdy mi přijde objednávka z Alza?“, prohledá emaily a najde informace o doručení. To je přesně ten typ interakce, který dává hlasovému ovládání smysl.

Live režim – když potřebujete osobního poradce

Samostatnou kapitolou je režim Gemini Live, kde můžete vést souvislý rozhovor s umělou inteligencí. Na rozdíl od klasických hlasových příkazů nejde jen o provedení akce, ale o získání komplexnějších informací nebo vedení dialogu.

Nedávná aktualizace přinesla možnost skočit Gemini do řeči, což zní jako maličkost, ale v praxi to hodně pomáhá. Když vám AI začne vysvětlovat něco, co už víte, nebo zachází do přílišných detailů, stačí promluvit a přerušit ji. Funguje to překvapivě dobře a dělá to konverzaci přirozenější.

Co je ale důležité zmínit – Gemini Live neumí pracovat s žádnými aplikacemi. Jakmile přepnete do tohoto režimu, zapomeňte na odesílání zpráv, plánování v kalendáři nebo otevírání aplikací. Live režim je striktně omezen na konverzaci a poskytování informací. Pokud chcete telefon skutečně ovládat, musíte se vrátit do standardního režimu Gemini.

Samsung a Gemini – co funguje konkrétně na Galaxy telefonech

Ačkoliv většina funkcí Gemini funguje na jakémkoliv Android telefonu stejně, Samsung přidává několik zajímavých vychytávek navíc. Propojení s Kalendářem Samsung funguje stejně dobře jako s Google Kalendářem, takže uživatelé, kteří preferují nativní aplikace Samsungu, nejsou o nic ochuzeni.

Zajímavé je také propojení s fotoaparátem Samsung – příkazy jako „Otevři fotoaparát s přední kamerou“ fungují rovněž dobře a spolehlivě.

Praktické tipy pro každodenní používání

Po několika týdnech experimentování s Gemini na Samsungu jsem si osvojil několik triků, které stojí za sdílení:

Buďte konkrétní – čím přesnější je váš příkaz, tím lépe funguje. „Přidej do nákupního seznamu mléko“ funguje lépe než „Nezapomeň, že potřebujeme mléko“. Používejte přirozený jazyk – nemusíte mluvit roboticky. Gemini dobře rozumí i běžným větám jako „Hele, napiš Petrovi, že budu mít zpoždění“ nebo „Potřebuju vědět, kdy mi jede vlak do Prahy“. Experimentujte s formulacemi – pokud nějaký příkaz nefunguje, zkuste ho říct jinak. Někdy stačí malá změna ve formulaci a Gemini pochopí, co po něm chcete. Využívejte návaznost příkazů – Gemini si pamatuje kontext, takže po prvním příkazu můžete navázat dalším. Například: „Najdi mi restaurace v centru Prahy“ a poté „Ukaž mi jen ty italské“. Naučte se ho přerušit – když Gemini (Live) mluví příliš dlouho, nebojte se ho přerušit. Stačí začít mluvit a asistent se odmlčí.

Závěr: Stojí to za to?

Po zkušenostech s Gemini na Samsungu musím říct, že hlasové ovládání konečně dospělo do stadia, kdy dává v češtině smysl. Není to dokonalé a některé funkce stále chybí, ale pro každodenní úkoly jako plánování, posílání zpráv nebo rychlé vyhledávání informací funguje spolehlivě a šetří čas.

Největší výhodou je, že se s každou aktualizací zlepšuje. To, co nefungovalo před měsícem, může fungovat dnes. A vzhledem k tomu, jak rychle Google rozšiřuje schopnosti Gemini, dá se očekávat, že česká verze bude postupně dohánět tu anglickou.

Jestli máte telefon Samsung s Androidem, určitě stojí za to Gemini vyzkoušet. I kdybyste používali jen zlomek dostupných funkcí, jako je rychlé nastavení budíku, vytvoření připomínky nebo odeslání zprávy bez dotyku displeje, zjistíte, že to může výrazně zjednodušit každodenní používání telefonu.

A kdo ví – možná si jako já časem začnete povídat se svým telefonem i na veřejnosti a nebudete se za to stydět. Koneckonců, když to funguje, proč to nevyužít?

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci se společností Samsung. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Jakým způsobem využíváte Gemini vy?