Galaxy AI se dočká nové funkce! Magická technologie promění fotografii na video

Jihokorejský Samsung podle dostupných informací připravuje další zajímavé rozšíření svého portfolia funkcí Galaxy AI. Tentokrát by se mělo jednat o schopnost převádět statické fotografie na krátká videa. Tuto novinku se podařilo odhalit díky informaci od známého leakera vystupujícího pod přezdívkou PandaFlash na sociální síti X.

Gesto přeměny fotky ve video

Z dostupných informací vyplývá, že nová funkce by měla umožnit uživatelům vzít libovolnou fotografii z galerie a pomocí umělé inteligence z ní vytvořit krátké video trvající několik sekund. Leaker bohužel nesdílel žádné další podrobnosti o tom, jak přesně by tato funkce měla fungovat nebo kdy by mohla být oficiálně představena.

Samsung is Developing Image-To-Video AI Features for Future Smartphones. — PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) May 14, 2025

Vzhledem k úzké spolupráci Samsungu a Googlu v oblasti AI je pravděpodobné, že technologie bude stavět na schopnostech modelu Gemini, který už nyní pohání celou řadu funkcí v rámci balíčku Galaxy AI. Google nedávno představil pokročilé možnosti generování videí v rámci svého modelu Gemini, takže propojení těchto technologií dává smysl.

Honor byl rychlejší

Samsung v tomto případě nebude první, kdo podobnou funkci nabídne. Značka Honor již oznámila, že její řada telefonů Honor 400 bude disponovat podobnou funkcí pro přeměnu fotografií na videa, která bude poháněna umělou inteligencí od Googlu. V případě Honoru však bude tato funkce po uplynutí dvouměsíčního bezplatného období zpoplatněna v rámci předplatného.

Samsung by mohl svojí verzi představit společně s novou verzí svého uživatelského prostředí One UI 8.0, které by mělo být uvedeno v létě.

Potenciální zpoplatnění Galaxy AI

Je potřeba zmínit, že Samsung už dříve avizoval, že funkce Galaxy AI budou zdarma poskytovány pouze do konce roku 2025 na podporovaných zařízeních. Zatím není jasné, jaký model zpoplatnění Samsung zvolí po uplynutí tohoto období, ale právě funkce jako generování videí z fotografií by mohly být prvními kandidáty na prémiové funkce v rámci nějakého druhu předplatného.

Bylo by logické, aby Samsung zpoplatnil především ty funkce Galaxy AI, které vyžadují značné výpočetní zdroje v cloudu, a právě generování videí mezi takové funkce nepochybně patří. Lokální funkce běžící přímo na telefonech by teoreticky mohly zůstat bezplatné i nadále. To ale přijde logické mně, vysoce postavení manažeři mohou samozřejmě uvažovat zcela odlišně.

Kdy se dočkáme?

Pravděpodobným termínem představení by mohla být chystaná akce Samsung Unpacked, která se podle předpokladů uskuteční v červenci letošního roku. Na této akci by měly být odhaleny nové ohebné telefony Galaxy Z Flip 7 a Galaxy Z Fold 7, a právě ty by mohly být prvními zařízeními s touto novou funkcí.

Stejně jako u předchozích funkcí Galaxy AI můžeme očekávat, že pokud bude novinka nejdříve exkluzivně k dispozici na nejnovějších modelech, postupně se dostane i na starší zařízení. Pro připomenutí, funkce Galaxy AI jsou aktuálně dostupné na řadách Galaxy S25, S24, S23, S22 a dokonce i S21, stejně jako na novějších skládacích telefonech a vybraných tabletech řady Tab S.

Co vy na to? Uvítali byste možnost proměnit vaše statické fotografie v krátká videa pomocí umělé inteligence? Nebo je to jen další zbytečná funkce, kterou stejně nikdy nevyužijete?

Uvítali byste takovou funkci na telefonech Samsung?

Zdroj: PandaFlash (X)