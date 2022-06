Vyšší střední třída je segment, který je pro většinu velkých výrobců Android telefonů velmi zajímavý. V dnešní době jde o jednu z nejoblíbenějších cenových kategorií a už dnes zde máme hromadu skvělých mobilů. Zmínit můžeme Xiaomi 11T Pro, realme GT 2 nebo třeba Google Pixel 6. Podle nejnovějších informací se chystá další mobil v této cenové kategorii, který však pozvedne výkon ještě o úroveň dále.

realme GT2 Explorer Master Edition certifikován

Jedná se o nástupce povedeného realme GT Explorer Master Edition. Jeho nástupce byl nyní certifikován v Číně na úřadu TENAA a označuje se jako RMX3551. Podle dostupných informací má být dominantou přední strany 6,7palcový AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů. Samozřejmě můžeme počítat také se 120Hz obnovovací frekvencí nebo 16Mpx selfie kamerkou. Na zadní straně se má v modulu ukrývat 50Mpx hlavní a 50Mpx ultraširoký fotoaparát.

Stále nejste ohromeni? Jasně, na těchto specifikacích není v dnešní době nic divného. Podle všeho v něm má ale tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+, tedy vůbec ten nejvýkonnější čip pro Android telefony. A to se stále bavíme o mobilu, který nebude spadat do vlajkových lodí v pravém slova smyslu. Dopomáhat mu má 6/8/12 GB RAM a 128/256/512GB úložiště. Výdrž má pak dostat na starost 5000mAh baterie s podporou 100W nabíjení. Pokud se tyto informace ukáží jako pravdivé, máme se na na co těšit.

Jaký máte názor na značku realme?

Zdroj: GSMArena