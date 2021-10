Realme to s řadou GT v posledních měsících pořádně rozjelo. Vedle základního GT nám tak tento čínský výrobce nadělil Realme GT Master Edition a také GT Explorer Master a GT Neo2, kterých jsme se na našem trhu však bohužel nedočkali. Dle nejnovějších informací by se to ale přinejmenším u druhého jmenovaného smartphonu mělo v budoucnu změnit. Realme GT Neo2 by pak navíc na evropský trh mohlo dorazit i s velmi lákavou cenovkou.

Realme GT Neo2 na našem trhu?

Zdroj této informace se pak dostal i k informacím o údajné ceně, která by pro evropské zákazníky měla být nastavena na 369, respektive 459 € v závislosti na vybrané paměťové variantě. Vezmeme-li v úvahu ceny u nás již prodávaných modelů, můžeme odhadovat, že základní paměťová varianta Realme GT Neo2 s 8/128GB pamětí by se u nás mohla prodávat za cenu okolo hranice 10 tisíc Kč a vrcholná 12/256GB verze by měla vyjít přibližně na 12-13 tisíc Kč.

Za tuto částku by pak tuzemští zákazníci mohli dostat smartphone v jehož nitru tepe Qualcomm Snapdragon 870. Z další výbavy pak rozhodně stojí za zmínku 6,62″ FHD+ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120Hz a baterie s kapacitou 5 000 mAh doplněná o 65W rychlonabíjení. Právě větší displej a baterie by pak mohly fungovat jako lákadlo na zákazníky, kteří se vyhnuli u nás již prodávaným modelům Realme GT 5G a GT Master. Naopak velká škoda je použití naprosto identické fotosestavy, na kterou v případě obou zmíněných modelů padala tvrdá kritika. Konkrétně se jedná o 64MPx primární fotoaparát s objektivem o světelnosti f/1.8, 8MPx superširokoúhlý a 2MPx makro fotoaparát.

Uvažovali byste o Realme GT Neo2 pokud by se dostalo na náš trh?

Zdroj: GSMArena.com