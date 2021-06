realme GT 5G byl jistě jedním z nejočekávanějších telefonů letošního roku. Slibuje totiž vlajkové parametry za mnohem nižší cenu než konkurence a říká si zabiják vlajkových lodí. Dle benchmarku AnTuTu jde o vůbec nejvýkonnější telefon světa a to není vše. Nabízí rovněž špičkový AMOLED displej s vysokou obnovovací frekvencí, rychlé nabíjení nebo skvěle odladěný systém. To vše za cenu pod 13 tisíc korun. Na první pohled nemá tahle nabídka chybu, že? Měli jsme stejný názor a tak jsme se rozhodli podívat se na telefon podrobněji.

Obsah recenze realme GT 5G

Obsah balení realme GT

V balení realme GT 5G naleznete vše, co byste očekávali. Telefon vám dorazí v pěkné černé papírové krabičce, která upozorňuje na hlavní benefity tohoto telefonu – Qualcomm Snapdragon 888 5G, 65W SuperDart Charge, 120 HZ Super AMOLED displej nebo 64 MPx fotoaparát od Sony. Uvnitř se pak kromě samotného telefonu nachází také nabíjecí adaptér, kabel, různé brožurky a také průhledné pouzdro.

Vzhled a kvalita zpracování

Kvalita zpracování u telefonů většinou jasně definuje, do jaké cenové kategorie telefon spadá. Společnost prezentovala realme GT jako zabijáka vlajkových lodí, takže byste očekávali samozřejmě také prémiové zpracování. Na první pohled se může zdát, že je realme GT (respektive jeho rámečky) z kovu, ovšem po bližším zkoumání zjistíte, že jsou plastové. Firmě se však podařilo kov poměrně dobře napodobit a tak nám jeho absence nijak nevadila.

V námi testované žluté variantě pokrývá zadní stranu imitace veganské kůže, která za nás vypadá skvěle a má další nespornou výhodu – telefon vám díky ní neklouže v rukou, což by mohl být třeba u skleněné varianty problém. Narušuje ji černý skleněný proužek, který se táhne až k modulu fotoaparátu. Má napodobovat pruhy, které nalezneme na sportovních vozech. Telefon sice trochu křičí do světa, jak je výkonný, ale to nám vůbec nevadí a naopak se nám velice líbí. V našem okolí jsme se ale setkali i s negativním ohlasem. Design je čistě subjektivní záležitost a u tohoto mobilu to platí dvojnásob.

Telefon se díky již zmíněné imitaci kůže drží skvěle v rukou a celkové rozměry 158,5 x 73,3 x 8,4 mm jsou stále přijatelné. Váha pak činí solidních 186 gramů, takže když si něco čtete nebo třeba koukáte na video, nebude váha žádnou větší překážkou. Power tlačítko je umístěné přímo na úroveň palce a stejně tak jsou vhodně umístěná také tlačítka pro ovládání hlasitosti. Z hlediska ergonomie zde realme odvedlo dobrou práci a v podstatě mu nemáme příliš co vytknout. Telefonu rovněž nechybí 3,5 mm jack, což ocení nejeden audiofil. Potěší taktéž přítomnost stereo reproduktorů, které hrají vyváženě a nechybí jim dostatek basů. Zamrzí snad jen absence jakékoliv certifikace, takže s vodou opatrně.



Displej realme GT

Přední stranu telefonu realme GT pokrývá 6,43″ Super AMOLED displej s rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou HDR10+. Narušuje jej malý průstřel v levém horním rohu, kde se nachází 16 MPx selfie kamerka, která zvládá natáčet video v Full HD rozlišení. Asi každý z nás někdy viděl AMOLED displej, takže si dokážete představit jasné a živé barevné podání se skvělým kontrastem a výborným podáním černé. Firma realme se rozhodla použít plochý displej, což kvitujeme a zejména při hraní her se díky tomu nesetkáte s žádnými nechtěnými doteky.

Maximální jas činí 600 nitů a na přímém slunci je více než dostatečně čitelný, ačkoliv samozřejmě na vlajkové lodě, které disponují jasem 900 či více nitů telefon nemá. Obrovský vliv na celkový zážitek z používání telefonu má 120 Hz obnovovací frekvence v kombinaci se 360 Hz samplovací frekvencí. Telefon díky tomu působí neskutečně plynule a vše se děje takřka okamžitě. Ve psané recenzi se takový zážitek špatně vysvětluje. Pokud jste nikdy neměli displej s vyšší obnovovací frekvencí, budete z něj pochopitelně nadšení. Svou práci zde ale dělá také 360 Hz samplovací frekvence, díky které je reakce na dotyk prostě okamžitá. Nalezneme v něm také čtečku otisků prstů, která má vhodné umístění a je bleskurychlá. Navíc funguje ve většině případů, dokonce i když máte vlhké ruce. Odemykání můžete nastavit také obličejem, rovněž funguje spolehlivě a to i v horších světelných podmínkách. Otázkou je, jak moc to bude bezpečné.



Hardware a výkon

Pojďme přejít ke kategorii, díky které zřejmě většina z vás čte tuto recenzi. Telefon realme GT 5G je totiž suverénně nejlevnějším telefonem na trhu, který disponuje čipsetem Qualcomm Snapdragon 888. V námi testované verzi mu dopomáhá 8 GB RAM a rychlé 128 GB UFS 3.1 úložiště. Nebudeme vás dlouho napínat – výkon je zkrátka brutální. V benchmarku Geekbench si v testu na jedno jádro telefon vysloužil skvělých 1142 bodů. Třeba takový Galaxy S21 Ultra s čipsetem Exynos 2100 dosáhl na 960 bodů a stojí jednou tolik. Ve vícejádrovém testu pak realme GT 5G dosáhl na skóre 3656 bodů. Pokud bychom to měli srovnat opět s S21 Ultra, ten dosáhl na 3176 bodů.

V bechmarku AnTuTu dosáhla vyšší verze s 12 GB RAM na skóre 822 869 bodů, což z něj dle tohoto žebříčku dělá nejvýkonnější telefon na světě. Předběhl dokonce taková monstra jako je třeba ASUS ROG Phone 5 nebo Xiaomi Mi 11 Ultra. Tyto čísla vám mohou napovědět, že jde co se týče výkonu o opravdovou bestii. Prakticky nemáte šanci se setkat s žádným zásekem. Všechny náročné hry jako je třeba Call of Duty: Mobile, Fortnite, PUBG Mobile, Aspahlt 9 nebo Genshin Impact běží na maximální možné grafické nastavení plynule a bez sekání. Pokud tedy hledáte nejlepší telefon na hry za rozumné peníze, nemusíte recenzi ani číst dál a prostě si ho běžte hned koupit.



Systém

V realme GT 5G nalezneme nadstavbu realme UI 2.0, která je postavená na Androidu 11. Jedná se o jednu z nejčistějších nadstaveb vůbec, takže pokud máte rádi výraznější systémy jako MIUI či One UI, budete si možná na systém chvilku zvykat. Pro milovníky čistého systému je tento systém další volba, proč by měli o telefonu přemýšlet. Samozřejmě jsou zde poměrně rozšířené možnosti přizpůsobení a to ať už se bavíme o velikosti či tvaru ikon, barvách v systému, stylu efektu při odemykání čtečkou otisků prstů nebo písma a jeho velikosti.